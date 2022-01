CES 2022 : Samsung Odyssey Ark, un moniteur de jeu incurvé de 55 pouces

Dévoilé au CES et lancé aux États-Unis au second semestre de cette année, l’Odyssey Ark est un moniteur incurvé de 55 pouces avec un format 16:9 et un écran Quantum Dot Mini LED 4K.

C’est à peu près tout ce que nous avons à dire en ce qui concerne les caractéristiques. Mais dans son orientation horizontale par défaut, l’Odyssey Ark est conçu comme un moniteur de jeu, avec son écran incurvé conçu pour vous immerger dans Halo Infinite comme rien d’autre ne peut le faire.

Mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Comme le Sero, l’Odyssey Ark peut également pivoter à 90 degrés et être utilisé verticalement, avec une fonction « Multiview » qui vous permet d’afficher plusieurs applications ou écrans à la fois. Vous pourriez, par exemple, jouer à un jeu, tout en étant capable de voir les fenêtres de chat vidéo de vos amis. Ou, si le moniteur polyvalent était nécessaire pour travailler plutôt que pour jouer, vous pourriez avoir Zoom ouvert dans la moitié supérieure de l’écran, avec une présentation en bas.

L’Odyssey Ark a un support réglable en hauteur et peut s’incliner pour que l’écran se courbe au-dessus de votre tête si c’est ainsi que vous souhaitez consommer du contenu, et est livré avec un contrôleur de cadran sans fil utilisé pour régler les paramètres de luminosité et naviguer dans l’interface.

Rien sur le prix pour le moment, mais attendez-vous à un sérieux coup pour votre portefeuille.