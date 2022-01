CES 2022 : Samsung dévoile les nouveaux téléviseurs 2022 Micro LED et Neo QLED 8K

Avec jusqu’à 25 millions de micro LED…

Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de téléviseurs 2022 au Consumer Electronics Show de Las Vegas, avec en tête d’affiche les modèles Micro LED et Neo QLED dotés de nombreuses fonctionnalités de nouvelle génération telles que les jeux en nuage, le chat vidéo et même la prise en charge NFT intégrée.

Actuellement, le haut de gamme du géant de la technologie sud-coréen est sa dernière offre Micro LED (photo ci-dessus), disponible en modèles 110, 101 et 89 pouces. Cette technologie de pointe voit chaque ensemble comporter 25 millions de LED de taille micrométrique, chacune étant individuellement responsable d’une infime partie de la lumière et de la couleur émises par l’écran.

Vous obtenez un téléviseur capable d’une gamme de couleurs 100 % DCI et Adobe RBH ; 1 million de niveaux de luminosité et de couleur ; et prise en charge de la profondeur de gris 20 bits. Un rapport écran/corps de 99,9% signifie que vous regardez essentiellement un écran sans cadre avec sans doute l’image HDR la plus vibrante et la plus nuancée du marché.

Le son Dolby Atmos intégré est présent sur le trio d’ensembles Micro LED – haut-parleurs supérieurs, latéraux et inférieurs – tout en offrant également une vitrine pour le nouveau logiciel 2022 Smart Hub de Samsung. Le cloud gamin est l’un des objectifs de la plate-forme mise à jour, avec le « Samsung Gaming Hub » offrant un accès aux services Nvidia GeForce Now, Google Stadia et Utomik.

Peut-être le plus intriguant, il existe une plate-forme de négociation NFT native intégrée au logiciel Smart Hub 2022 permettant aux utilisateurs de trouver, d’acheter et d’échanger des œuvres d’art numériques. L’interface utilisateur actualisée devrait également figurer sur les nouveaux modèles Neo QLED de l’entreprise, bien qu’ils bénéficient également de nombreuses améliorations matérielles.

Les Neo QLED 2022 sont alimentées par un nouveau processeur Neo Quantum, qui, selon le fabricant, entraîne un bond massif à 16 385 incréments de luminosité (par rapport aux 4096 possibles dans les modèles 2021).

Bien sûr, nous estimons que ces Micro LED et Neo QLED sont le must de la télé selon Samsung. Mais grâce aux CES Awards 2022, on sait que le fabricant du Galaxy S21 FE a au moins une autre révélation dans sa manche – un ensemble OLED Quantum Dot très attendu.