CES 2022 : Razer annonce des portables gaming Blade encore plus rapides

Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu mince et léger qui ait l’air sérieux, le Razer Blade est peut-être devenu le meilleur choix ces dernières années – et il ne semble pas que cela soit sur le point de changer en 2022.

Dévoilés au CES, les modèles Blade de cette année sont équipés des GPU GeForce RTX 30 Series de Nvidia, jusqu’à un RTX 3080 Ti sur les variantes les plus puissantes, et selon la taille souhaitée, un processeur Intel Core de 12e génération ou Ryzen 9 d’AMD.

Le Razer Blade 14 le plus adapté aux sacs à dos combine le Ryzen 9 avec 16 Go de RAM DDR5 améliorés. Le modèle d’entrée de gamme dispose d’un GPU RTX 3060 et d’un écran IPS 1080p 144 Hz, mais vous pouvez faire passer la puce graphique à un 3070 Ti ou 3080 Ti et remplacer le panneau par une alternative QHD 165 Hz. Tous les modèles ont des batteries de 61,6 Wh et une webcam 1080p.

En ce qui concerne les modèles 15 pouces et 17 pouces, vous obtenez des Intel Core i7 sous le capot, avec les mêmes configurations de base RTX 3060. Mais ils peuvent être spécifiés jusqu’à un Intel Core i9 avec écran IPS 240 Hz 4K et un SSD 4 To sur le plus grand maquette. Le 15 possède une batterie de 80 Wh, avec une cellule de 82 Wh légèrement plus grande que l’on trouve dans le plus grand Blade.

Les prix commencent à 1999,99 $ pour le Razer Blade 14 et à 2499,99 $ et 2699,99 $ pour les 15 et 17. Ils devraient être mis en vente au premier trimestre de cette année.