CES 2022 : PlayStation VR2 proposera des visuels 4K et un suivi oculaire intelligent

Un nom, un jeu et quelques caractéristiques savoureuses à digérer…

Le casque VR de deuxième génération de Sony est arrivé depuis longtemps : le PlayStation VR original est sorti en 2016. La mauvaise nouvelle ? Nous n’avons toujours pas de date de sortie pour son successeur. La bonne nouvelle ? Nous avons un nom, un jeu et quelques caractéristiques.

En ouverture du CES de Las Vegas 2022, Sony a confirmé que son nouvel appareil de réalité virtuelle s’appellera – aucun roulement de tambour nécessaire – PlayStation VR2. Bien que ce nom ne remporte aucun prix, ses visuels pourraient facilement le faire : avec une résolution de 2000 × 2040 pixels par œil, les écrans OLED du casque mis à niveau prendront en charge la vidéo 4K HDR, avec des fréquences d’images de 90 à 120 Hz. C’est à peu près deux fois plus net que le PlayStation VR. Le champ de vision sera également plus large, s’étendant sur 110 degrés pour une sensation d’immersion encore plus grande.

Compatible avec la PS5, la PlayStation VR2 fonctionnera également avec la manette PS VR2 Sense, apparue pour la première fois l’année dernière. Les caméras intégrées au casque suivront la position des contrôleurs, surveillant vos mouvements sans avoir besoin de capteurs externes. Cela devrait signifier une configuration plus lisse et plus simple. Sony explique que le casque PlayStation VR2 et le contrôleur Sense fonctionneront à l’unisson pour fournir un retour haptique dans la main et autour de la tête, soulignant la tension au coeur de certains moments de jeu. Un personnage à bout de souffle après avoir sprinté pour se mettre à couvert ? Les vibrations signifient que vous devriez ressentir l’intensité dans vos tempes. Vous roulez des yeux ? Le PS VR2 le saura : les caméras IR à l’intérieur du casque promettent de fournir une fonctionnalité de suivi oculaire, ce qui pourrait ouvrir un tout nouveau domaine d’interactivité. Un coup d’œil de côté dans une cinématique pourrait suffire pour commencer un duel.

Pour compléter ces annonces, Sony a également dévoilé le premier titre en direction de PlayStation VR2 : Horizon Call of the Mountain. Déjà l’un des RPG en monde ouvert les plus engageants, cette nouvelle expérience Horizon serait en train d’être construite à partir de zéro pour offrir de nouvelles profondeurs dans la réalité virtuelle.

Ce que Sony n’a hélas pas révélé à Vegas, c’est le prix ou la disponibilité. Il est largement admis que ce PlayStation VR2 arrivera plus tard en 2022, avec tous les détails susceptibles d’être confirmés lors du PlayStation Showcase de Sony en été.