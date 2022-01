CES 2022 : Panasonic MeganeX, des lunettes VR au style steampunk

Bienvenue dans le Metaverse…

Les casques VR peuvent offrir une immersion de jeu inégalée, mais ce n’est pas l’accessoire le plus élégant à mettre devant son visage. Mais dans la quête continue d’une réalité virtuelle accessible, Panasonic a adopté une approche encore plus distinctive. Le style steampunk de ces MeganeX pourrait les masses dans le métaverse.

Dévoilées au CES 2022, à Las Vegas, ces lunettes compactes suivent le Vive Flow en devenant légères, à seulement 250 g. Pourtant, malgré la configuration simplifiée, une paire d’écrans MicroOLED de 1,3 pouces à l’intérieur peut fournir une vidéo HDR 5,2K 10 bits à des fréquences d’images allant jusqu’à 120 Hz. Il s’agit d’une super netteté de 2,5K pixels par œil, éclipsant la résolution promise par la prochaine PlayStation VR2.

Une monture pliable avec haut-parleurs intégrés signifie que la MeganeX est beaucoup plus portable que la familiale Renault qui porte le même nom. Mais même avec le processeur Snapdragon XR1 de Qualcomm, cene sont pas un outil autonome : le casque devra toujours être connecté à un PC suffisamment puissant pour exécuter des applications et des jeux SteamVR.

Connecté via USB-C (ou USB 2.0 via le boîtier de conversion inclus), les MeganeX prendront en charge le suivi de la tête 6DoF, de sorte que votre caboche sera libre de se déplacer sur 6 axes. Ce qui n’a pas encore été révélé, c’est la configuration du capteur externe – ou le ou les contrôleurs pour compléter le combo.

Il y a aussi une bonne nouvelle pour les myopes : un mécanisme de réglage dioptrique intégré signifie que vous pourrez utiliser le MeganeX sans lunettes (ou loucher).

Développé par la division Shiftall de Panasonic, la disponibilité et le prix du MeganeX n’ont pas été confirmés – bien que Shiftall indique que le casque coûtera aux acheteurs “moins de 900 $” lors de son lancement ce printemps.