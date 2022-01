CES 2022 : le LG C2 pourrait être le meilleur OLED de 2022

Le plus grand OLED jamais conçu rencontre le plus petit OLED jamais créé…

LG aura été l’une des nombreuses grandes entreprises technologiques à opter pour la distanciation numérique lors de sa conférence de presse CES 2022, mais cela ne veut pas dire que le géant sud-coréen n’ait pas fait sensation avec ses derniers produits télévisés à Las Vegas.

L’annonce principale de la société est que sa gamme G2 OLED – le G2 étant le successeur du G1 extrêmement impressionnant de l’année dernière, auquel nous avons attribué 5/5 étoiles dans notre test – comprendra non seulement un nouveau modèle de 83 pouces. mais aussi un ensemble de 97 pouces, une première mondiale pour les OLED. Ils rejoignent les téléviseurs 55, 65 et 77 pouces existants de la gamme.

Cependant, la plus grande mise à niveau du C2 n’est pas l’ajout de cette nouvelle taille – c’est le fait que les panneaux “Evo” à luminosité plus élevée de LG passent de la série G plus raffinée aux ensembles plus abordables. Il existe également des mises à jour matérielles et logicielles pour les deux lignes, l’interface utilisateur webOS de LG introduisant désormais la prise en charge des profils multi-utilisateurs, tandis que la toute nouvelle puce A9 propose une gamme d’améliorations du traitement de l’image, notamment une meilleure mise à l’échelle 4K.

Enfin, la gamme C2 verra LG introduire une nouvelle construction en fibre composite légère qui permet au modèle 65 pouces de le peser à environ la moitié de ce que fait le modèle C1 équivalent – ​​ce qui n’est pas une mince affaire.

Par ailleurs, LG étend sa gamme de téléviseurs LED QNED, qui combinent la technologie NanoCell+ de l’entreprise avec un panneau Quantum Dot et ses capacités de gradation de précision. Le résultat (du moins selon LG) est l’image la plus riche et la plus naturelle que vous puissiez obtenir à ce niveau du prix.