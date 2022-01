CES 2022 : les 10 gadgets préférés de Stuff

Tout ce que nous avons voulu ramener de Vegas dans nos bagages…

Le Père Noël a à peine quitté la maison, mais nous nous dirigeons déjà tête baissée vers une nouvelle année de gadgets. Et bien que les circonstances aient faitque de nombreux événements de lancement au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas ont eu lieuen ligne, le plus grand salon technologique au monde ne nous a toujours pas déçu.

Aussi difficile que cela ait été de choisir un top 10, nous avons réduit la liste pour vous proposer nos innovations préférées du CES de cette année. Certains sont des concepts sympas, d’autres arriveront bientôt en boutique – et ils offrent tous un sauf dans un avenir proche. Alors, sans plus tarder, voici les lauréats des Stuff Most Wanted Award de cette année.

Samsung Freestyle

Vous cherchez un truc cool pour projeter sur n’importe quel mur ? Vous pouvez prendre une torche et tenter vos meilleures ombres chinoises. Pour les blockbusters, allumez le Freestyle. Malgré ses proportions compactes, le projecteur pivotant de Samsung peut projeter des images mesurant jusqu’à 100 pouces. Le socle inclus devrait faciliter le positionnement, avec mise au point automatique, clé de voûte automatique et mise à niveau automatique à portée de main pour garder les flux nets et droits. Smart Calibration prend également en compte les arrière-plans colorés. Un haut-parleur intégré diffuse le son à 360 degrés, tandis que l’ampoule fait également office de lumière ambiante. Pas près d’une prise murale ? Tirez l’énergie d’une batterie PD ou – encore plus astucieuse – de n’importe quelle douille d’ampoule E26 de rechange. L’adoption pourrait être limitée par le prix de 899 $ (les prix en France ne sont pas confirmés). Mais nous sommes tous pour les gadgets A/V d’avant-garde.

TP-Link Archer AXE200 Omni

Les routeurs Wi-Fi ne sont généralement pas en tête de liste des listes de courses CES. Mais ce hub auto-ajustable de TP-Link remporte le prix avec son style science-fiction. Équipé d’un quatuor d’antennes, l’AXE200 Omni déploie ses émetteurs de signaux comme un petit drone se préparant au décollage. Les mâts motorisés font plus qu’intimider les proches en visite : ils pivotent automatiquement en fonction de l’emplacement des appareils connectés. Les antennes doivent réagir à votre position pour optimiser la force du signal et de la connexion. Grâce à la connectivité Wi-Fi 6E, il peut également fournir des vitesses allant jusqu’à 4,8 Go/s – bien qu’il y ait toutes les chances que vous soyez trop fasciné par les robo-beacons pour faire une navigation. Le prix n’est pas confirmé, mais TP-Link estime que l’Archer AXE200 Omni sera expédié plus tard cette année.

Samsung Odyssey Ark

Des smartphones Galaxy aux téléviseurs grand écran, Samsung a sérieusement fait le show au CES cette année. Mais de tous les équipements révélés par le fabricant sud-coréen à Vegas, ce moniteur de jeu incurvé nous a le plus séduit. Mesurant 55 pouces, l’Odyssey Ark est doté d’un écran Quantum Dot Mini LED avec une résolution 4K et un format d’image 16:9. Sa conception arquée promet une plus grande immersion de jeu. Mais l’astuce la plus fluide vient quand vous la faites pivoter : orientée verticalement, la fonction Multiview de l’Odyssey Ark vous permet d’afficher plusieurs applications à la fois. Ainsi, vous pouvez facilement diffuser en direct et filmer simultanément. Ou effectuez plusieurs tâches avec Slack et Sheets si Twitch ne paie pas les factures. Le prix n’est pas confirmé, mais attendez-vous à ce qu’il fasse rougir votre solde bancaire.

Astell&Kern ACRO CA1000

Stylé comme le cousin de bureau d’un Tesla Cybertruck. Au lieu de booster les batteries, le socle haut de gamme amplifie les signaux sonores provenant d’une multitude de sources. Le vôtre pour 1999 £ (2100 $), l’ACRO CA1000 prend en charge les entrées filaires optiques, coaxiales, USB-C et RCA, ainsi que Bluetooth 5.0 pour l’audio sans fil aptXTM HD et LDAC 24 bits. Traduction? Avec des fils ou autre, vos chansons sonneront plus douces que jamais. Ses 256 Go de stockage embarqué signifie qu’il peut également héberger votre bibliothèque haute résolution, avec un écran tactile rabattable de 4,1 pouces pour un DJing facile. Et bien que cette boîte à musique ne soit pas la plus portable, elle dispose d’une batterie de 8400 mAh pour tenir jusqu’à 10h30 de lecture – parfaite pour défiler lors de soirées audiophiles.

Sony Master Series A95K

La nouvelle technologie QD-OLED de Samsung a fait la une des journaux au CES 2022 – et pour cause. En associant les noirs profonds et immersifs des meilleurs panneaux OLED à la luminosité époustouflante des écrans Quantum Dot, le combo intelligent pourrait transformer l’expérience de visionnage du home cinéma. Première sortie avec un téléviseur QD-OLED ? Pas Samsung, mais Sony – bien qu’en utilisant une dalle Samsung. Faisant suite à l’un de nos téléviseurs 4K préférés, la dernière télé de Sony semble prête à reprendre la première place. Disponible dans les dimensions 65 pouces et 55 pouces, la Master Series A95K dispose d’un processeur XR amélioré avec de nouvelles astuces de contrôle de la profondeur et des couleurs. Acoustic Surface Audio+ est également de retour, tandis qu’une nouvelle caméra Bravia au sommet du téléviseur promet d’optimiser l’image et le son en fonction de l’endroit où vous êtes assis. Les prix et les dates de sortie sont à confirmer, mais ce ne sera pas bon marché.

Asus ROG Flow Z13

Aussi puissant que puisse être l’iPad Pro, les joueurs invétérés se moqueront toujours à l’idée de jouer sur une tablette. Tout cela pourrait changer avec l’Asus ROG Flow Z13 : essentiellement un ordinateur portable de jeu Windows compressé dans une ardoise simplifiée, il est compatible avec XG Mobile – ce qui signifie que les joueurs peuvent se connecter à une carte graphique externe pour une amélioration considérable des performances. Avec une épaisseur de 12 mm et un poids léger de 1,1 kg, le Flow Z13 est correctement portable, avec une béquille intégrée et un clavier détachable offrant une flexibilité utile. Disponible dans une gamme de configurations, les joueurs nomades peuvent spécifier le panneau de 13,4 pouces avec une résolution 4K, ou passer à 1080p pour des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Asus n’a pas annoncé de prix, mais le Flow Z13 devrait arriver au premier semestre 2022.

Prototype d’enceinte solaire Exeger x Mayht

Un haut-parleur Bluetooth avec une autonomie de batterie infinie peut ressembler au genre de truc fantaisiste vu au CES qui ne sera jamais commercialisé. Mais la technologie clé derrière cette caisse de résonance à énergie solaire est déjà opérationnelle. Ce prototype de haut-parleur utilise le matériau Powerfoyle créé par Exeger et appliqué au serre-tête des écouteurs Urbanista Los Angeles, ce qui leur permet de se charger en utilisant uniquement la puissance de la lumière. La principale pierre d’achoppement ici est de savoir comment lancer les beats de départ sans trop saper la cellule. C’est là qu’intervient Heartmotion : un pilote à double membrane compact et efficace développé par la startup de transducteurs Mayht. L’intégration est peut-être encore en cours, mais elle pourrait bien arriver chez vous dans quelques temps.

Dell XPS 13 Plus

CES a toujours été un terrain de chasse heureux pour les acheteurs d’ordinateurs portables – et 2022 n’est pas différent. Parmi les nouvelles machines les plus attrayantes se trouve le XPS 13 Plus de Dell. Une mise à niveau simplifiée du XPS 13 existant, le premium Plus maximise le minimalisme. Au-dessus du clavier se trouve une barre de raccourcis tactile qui est importante pour les vibrations du MacBook, tandis qu’en dessous, vous ne trouverez aucune trace d’un pavé tactile. L’interface est en fait une configuration en verre qui est parfaitement intégrée dans la lunette, avec des clics imités par retour haptique. Les bordures à peine présentes autour de l’écran ajoutent à l’impression épurée, avec une option d’affichage OLED proposée pour des visuels éclatants. Disponible partout ce printemps, le prix de cette machine sous Windows 11 n’est pas encore confirmé.

Panasonic MeganeX

La quête d’une réalité virtuelle accessible se poursuit au CES de cette année – et apparemment, Panasonic pense que le style steampunk est le moyen d’inciter les masses à enfiler leurs lunettes de réalité virtuelle poids plume. Conçues comme quelque chose que le professeur de Money Heist porterait dans le Metaverse, les lunettes compactes ne pèsent que 250 g. Mais les écrans MicroOLED à l’intérieur peuvent fournir une vidéo HDR 5,2K 10 bits à des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. C’est une résolution super nette de 2,5K pixels par œil. Bien qu’ils soient beaucoup plus portables que le wagon familial Renault qui partage leur nom, le MeganeX devra être connecté à un PC suffisamment puissant pour exécuter des jeux SteamVR. Shiftall, la division Panasonic qui développe les spécifications, dit qu’ils se vendront “moins de 900 $” lorsqu’ils arriveront sur les tablettes au printemps.

BMW iX Flow

Faisant tourner les têtes sur le parking du CES, BMW a présenté une édition spéciale de son SUV électrique revêtue de millions de microcapsules. Chacune contenait de l’encre électronique – la même substance utilisée par les liseuses électroniques pour restituer le texte. Les pigments chargés réagissent lorsque le courant est appliqué, ce qui signifie que l’iX Flow peut instantanément changer sa teinte du clair au foncé. Ce n’est qu’un concept à ce stade, avec des couleurs limitées au noir et blanc. Mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas naviguer dans le wagon qui change de couleur pour le moment.

Mention honorable : PlayStation VR2

Alors que le successeur du PS VR original de Sony a mis du temps à arriver, il n’est pas non plus arrivé au CES 2022. Mais Sony en a révélé beaucoup plus sur le nouvel appareil. Pour commencer, on connaît désormais son nom : PlayStation VR2. Nous savons également qu’il prendra en charge le 4K HDR, avec une résolution nette de 2000 × 2040 pixels par œil. Comme prévu, le PS VR2 fonctionnera avec les contrôleurs Sense révélés l’année dernière, en suivant les périphériques à l’aide de caméras intégrées – aucun capteur externe n’est nécessaire. À l’intérieur du casque lui-même, deux caméras infrarouges fourniront une intelligence de suivi oculaire pour une interactivité améliorée. Sony a en outre révélé que le premier jeu en développement pour PS VR2 est un nouveau titre immersif Horizon : Call of the Mountain. Avec un lancement estival probable, ce casque nous a rendu accro.