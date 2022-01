CES 2022 : Le Zenbook 17 Fold OLED d’Asus intègre un écran géant dans un ultraportable compact

Asus a dévoilé le Zenbook 17 Fold OLED au CES 2022 – un superbe ordinateur portable pliable basé sur la norme Evo d’Intel et alimenté par les tout nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération.

Alors que l’écran mesure 17,3 pouces déplié en mode tablette (2 560 × 1 920, format 4:3), il passe parfaitement dans un ordinateur portable ultraportable traditionnel de 12,5 pouces lorsqu’il est plié, bien qu’il soit un peu lourd, environ 1,7 kg. Vous pouvez utiliser un clavier à l’écran ou utiliser un clavier et un trackpad Bluetooth séparés.

Cet ordinateur portable est livré avec 16 Go de mémoire et 1 To de stockage SSD, donc avec cela plus le très grand écran, attendez-vous à un prix élevé lors de sa mise en vente au milieu de 2022.



Comme pour tous les nouveaux pliables Windows, il faudra savoir si le logiciel peut fonctionner suffisamment bien avec le matériel, Windows 11 proposant un mode tablette spécifique. Microsoft développait une version spéciale de Windows, appelée 10X, pour les pliables, mais celle-ci était en stand by. Windows 11 est-il à la hauteur ?

Apparemment, il y aura un logiciel développé par Asus à bord pour déterminer où les applications doivent s’ouvrir (par exemple sur quelle moitié de l’écran). Jusqu’à présent, nous n’avons vraiment vu qu’un seul pliable de Windows, le Lenovo X1 Fold, annoncé pour la première fois au CES il y a deux ans.

Asus a également présenté une version plutôt merveilleuse du Zenbook sur le thème de l’espace, connue sous le nom de Zenbook 14X OLED Space Edition. Il propose un écran mono externe avec une finition spéciale appelée « Zero G Titanium ». Comme on peut s’y attendre de quelque chose de l’ère spatiale, il est doté de puces Intel Core de dernière génération, d’un écran 2880 x 1800 16:10 OLED 90hz et d’un son Harmon Kardon certifié Dolby Atmos.