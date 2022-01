CES 2022 : le meilleur des annonces Amazon

Chaque année, Amazon attend avec impatience le Consumer Electronic Show (CES) pour mettre en lumière la façon dont nos équipes, notamment Alexa, Fire TV, Ring et Amazon Web Services (AWS), travaillent en collaboration avec d’autres fabricants d’appareils, des développeurs et des leaders du secteur pour inventer de nouveaux moyens à travers lesquels l’Intelligence Artificelle (IA) peut améliorer nos vies. Notre vision reste résolument axée sur l’intelligence ambiante, une technologie qui vous comprend et s’adapte en conséquence, qui est là quand vous en avez besoin et qui passe à l’arrière-plan quand vous n’en avez pas besoin.

« Alexa, transporte-moi sur la Lune »

En collaboration avec Lockheed Martin, Amazon a annoncé son intention d’envoyer Alexa dans l’espace dans le cadre d’Artemis I, la première de plusieurs missions de la NASA vers la Lune. Alexa rejoindra la prochaine mission en tant que partie de Callisto, une démonstration de technologie intégrée au vaisseau spatial Orion de la NASA et conçue en collaboration avec des ingénieurs d’Amazon, de Lockheed Martin et de Cisco. Alexa est l’une des nombreuses technologies innovantes qui seront testées au sein de la mission Artemis I, et son intégration aidera à explorer comment la technologie vocale et l’IA peuvent aider les astronautes lors de futures missions.

En parallèle du voyage d’Alexa dans l’espace, Amazon développons une série d’expériences pour rendre l’exploration spatiale plus accessible aux étudiants, aux enseignants et aux familles qui souhaitent suivre la mission Artemis I. Le contenu et les expériences Artemis pour Alexa seront lancés à l’approche de la mission dont un aperçu est disponible dès maintenant. Pour commencer et pour configurer des rappels pour les prochaines étapes de la mission, il suffit de dire « Alexa, transporte-moi sur la Lune ».

Fire TV a franchi une étape majeure avec plus de 150 millions d’appareils Fire TV vendus dans le monde et nous allons encore plus loin pour vous offrir un divertissement incroyable, où que vous soyez, en lançant une nouvelle expérience Fire TV pour la voiture. Il sera possible d’utiliser Alexa ou les commandes tactiles à l’écran pour accéder à plus d’un million d’épisodes de séries et de films sur Fire TV dans des véhicules aux États-Unis, y compris les favoris de Prime Video. De plus, nous faisons correspondre l’expérience Fire TV sur tous les appareils avec des paramètres personnalisés, de sorte que votre Fire TV aura le même aspect, que vous regardiez la télévision dans votre salon ou dans votre voiture. Vous pourrez également mettre en pause la lecture à la maison et reprendre votre série dans votre voiture. Fire TV sera disponible en option sur les Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer et Grand Cherokee ; Chrysler Pacifica, Ford Expedition et Lincoln Navigator.



L’Alexa Fund soutient les entrepreneurs et les startups qui contribuent à façonner l’avenir de la voix, de l’informatique ambiante, de la robotique et de l’intelligence artificielle. Au CES, l’une des entreprises du fonds Alexa, Labrador Systems, a dévoilé son robot personnel conçu pour aider les personnes à vivre de manière plus indépendante en leur fournissant une assistance physique practique pour les activités quotidiennes à la maison. Vous pouvez utiliser un appareil compatible avec Alexa pour demander au Labrador Retriever de déplacer de grosses charges dans votre domicile ou d’apporter des objets à portée de main. En plus de Labrador, d’autres entreprises du fonds Alexa et Alexa Startup (dont Endel, TalkSocket, Embodied, Asleep, CLMBR et Mui Labs) ont également dévoilé leurs dernières inventions. Plus d’informations sur le blog Amazon Developer.

Votre maison intègrera des appareils provenant de diverses sociétés et marques. Vous pouvez acheter un réfrigérateur intelligent chez l’une, une serrure intelligente chez une autre et une ampoule connectée chez une autre encore. Amazon soutient depuis longtemps les principaux standards et protocoles de la maison intelligente, dont Matter. L’année dernière, la société a annoncé l’arrivée de Matter sur la plupart des appareils Echo et que les appareils Echo (4e génération) et les appareils eero deviendront des routeurs Matter Thread. Amazon s’est également engagé à intégrer la Configuration Simple à Matter et nous avons veillé à ce que toutes les fonctionnalités dont un appareil aurait besoin pour mettre en œuvre la Configuration Simple figurent dans la spécification Matter, sans code ou kit de développement spécifique.

Amazon collabore également avec des fournisseurs, tels que SiLabs, Espressif, Beken, Realtek, Nordic et TI, pour prendre en charge des fonctionnalités telles que la Configuration Simple. Les fournisseurs ont commencé à développer leurs offres Matter, qui intègrent souvent des outils et des environnements de test pour les développeurs et les fabricants d’appareils. Ce travail de validation permet aux fournisseurs de commercialiser un système sur puce (SoC – System on a Chip) Matter qui prend en charge la Configuration Simple. Pour en savoir plus, consultez le blog Amazon Developer.

Encore plus de choix en matière d’assistants vocaux

En parallèle de son soutien en faveur des normes et protocoles domotiques, Amazon veut offrir une variété d’assistants vocaux sur un seul appareil, car chaque assistant vocal disposera de ses compétences et capacités uniques. C’est pourquoi, en 2019, la société a lancé l’initiative d’interopérabilité vocale (Voice Interoperability Inititiative), un programme qui compte désormais plus de 90 membres qui travaillent à cette vision, dont Facebook, Intel, Qualcomm, Sonos et Garmin. Des assistants vocaux coexistent dans des appareils de marques comme Facebook, Samsung et LG, ainsi que dans des appareils récemment annoncés par SKT Telecom et KT.