CES 2022 : La Venu 2 Plus de Garmin, une alternative sportive à l’Apple Watch avec prise en charge de l’assistant vocal

La Venu 2 de Garmin a atteint un équilibre brillant entre smartwatch et tracker de sport. Dotée d’un écran AMOLED net, elle offrait un ensemble complet de fonctionnalités de remise en forme, d’aides à l’entraînement et d’outils de bien-être, ainsi que la lecture de musique, les notifications intelligentes et la prise en charge de certaines applications tierces. La seule chose qui manquait ? L’assistance vocale.

Garmin a écouté, et voici la Venu 2 Plus : pour remédier à la plus grande omission de la Venu 2, la nouvelle édition est livrée avec un micro et un haut-parleur intégrés, vous pouvez donc maintenant parler avec votre main. Couplée avec votre smartphone, la Garmin Venu 2 Plus jouera bien avec Siri, Google Assistant et – une aubaine pour la poignée qui utilise Bixby – le propre assistant intelligent de Samsung. Besoin d’une assistance instantanée au poignet ? Parlez simplement à votre Venu 2 Plus pour démarrer les minuteries, envoyer des SMS ou régler les lumières connectées sur une teinte différente.

La fonctionnalité vocale ne se limite pas à harceler votre PA virtuel. Avec une connexion Bluetooth active, la nouvelle configuration du micro et des haut-parleurs signifie que vous pouvez utiliser la Venu 2 Plus pour passer et recevoir des appels. Pratique lorsque votre téléphone est au fond de votre sac à dos. Ou vous voulez prétendre que vous travaillez pour le MI6.

Outre les astuces parlantes, la Venu 2 Plus est par ailleurs à peu près identique à la Venu 2. Cela signifie que vous bénéficiez d’un suivi d’activité approfondi toute la journée, d’une multitude de modes sportifs, ainsi que d’entraînements personnalisables avec des animations de démonstration. Elle prend également en charge Garmin Pay pour les paiements sans contact, la musique hors ligne comme Spotify et Deezer.

Que la prise en charge vocale supplémentaire justifie de débourser 100 € supplémentaires – et de sacrifier deux jours d’autonomie de la batterie – dépendra d’à quel point vous aimez parler. Mais cela fait certainement de la Garmin Venu 2 Plus un concurrent encore plus proche pour la smartwatch d’Apple.