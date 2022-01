CES 2022 : La Sony Bravia Cam vous avertit si vous êtes trop près de votre télé

Et cela modifiera également l’image en fonction de l’endroit où vous vous asseyez.

Marre de dire à vos enfants de ne pas s’asseoir le nez contre la télévision ? La nouvelle Bravia Cam de Sony le fera pour vous. Dévoilée en même temps que sa nouvelle gamme de téléviseurs XR, la Bravia Cam se place au-dessus de votre nouveau téléviseur chic et vous surveille pendant que vous regardez. Approchez-vous trop et elle affichera un message indiquant à votre progéniture de reculer.

Mais c’est bien plus qu’une simple baby-sitter high-tech. Levez-vous pour faire un café et elle saura que personne ne regarde et assombrira l’écran pour économiser de l’énergie, et vous pouvez utiliser des gestes pour faire des choses comme changer de chaîne ou régler le volume, bien que la simple pensée de le faire puisse vous donner des flashbacks douloureux de la Xbox Kinect.

Lorsque vous êtes assis devant, la Bravia Cam peut également régler la luminosité de l’image et ajuster la balance de l’audio, de sorte que vous serez toujours assis au bon endroit même si le chien monopolise le canapé et vous avez dû se contenter d’un coussin sur le sol. Cela stimulera également le dialogue si vous êtes assis plus loin pour vous assurer de ne pas manquer un mot.

Enfin, vous pouvez toujours l’utiliser comme webcam standard, ce qui signifie que vous pouvez passer des appels vidéo Full HD assis devant votre grande télé, plutôt que tout entassés autour d’un petit écran d’ordinateur portable sur la table de la cuisine. Initialement, ce sera la seule fonctionnalité Bravia Cam disponible, le reste étant ajouté après une mise à jour logicielle.

Cette Bravia Cam se branche sur l’un des ports USB du téléviseur, vous pouvez donc toujours la déconnecter lorsque vous ne l’utilisez pas. Mais il y a aussi un cache pour l’objectif si vous voulez le laisser en place et vous assurer que personne ne vous espionne…

Achetez l’un des Mini LED haut de gamme de Sony Z9K ou A95K et vous obtiendrez une caméra Bravia dans la boîte. Mais elle est également disponible en option pour d’autres modèles de la gamme Bravia XR 2022, y compris les X95K, A90K, A80K , X90K, X85K et X80K. On ne sait actuellement pas combien cela coûtera ou quand il sera disponible à l’achat, mais les téléviseurs seront tous mis en vente plus tard dans l’année.