CES 2022 : la iX Flow de BMW est une voiture folle qui change vraiment de couleur

Non, nous n’avons pas inventé cela…

Nous ne plaisantons jamais sur notre travail (nous le faisons) mais imaginez si nous vous disions que BMW avait dévoilé une voiture qui change de couleur au CES 2022 ? Nous savons, vous penseriez que nous sommes fous. Mais c’est exactement ce que BMW a fait sur le parking du Las Vegas Convention Center où se tient le CES. Il s’agit d’une version spéciale de la BMW iX, appelée BMW iX Flow.

Comment ça marche ? Elle utilise ce qu’on appelle la « technologie électrophorétique ». Non, nous non plus, on ne connait pas ; alors approfondissons un peu.

La peinture extérieure est en fait un enveloppement corporel recouvert d’encre électronique et, comme un écran de liseuse électronique, peut être changé du blanc au noir lorsqu’une charge passe à travers, de sorte que l’enveloppe corporelle peut être modifiée de la même manière. Comme vous le savez peut-être, la technologie e-ink est très économe en énergie, ce qui signifie qu’une fois que la couleur a changé, elle n’a pas besoin d’alimentation supplémentaire pour qu’elle reste ainsi ; le courant ne circule que lorsque la couleur est modifiée.



L’idée pourrait être qu’à l’avenir, vous n’ayez plus besoin de choisir la couleur de votre voiture, car vous pouvez l’avoir dans la couleur de votre choix, ce que suggère BMW pourrait conduire à une « nouvelle forme de personnalisation… à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. l’intérieur des futurs véhicules de production.

BMW dit que le revêtement de surface qu’il a utilisé est recouvert de millions de “microcapsules” d’un diamètre similaire à celui des cheveux humains. Chacune de ces microcapsules contient des pigments blancs chargés négativement et des pigments noirs chargés positivement.

Le passage du courant provoque l’accumulation de pigments blancs ou noirs à la surface de la microcapsule, ce qui donne l’impression que la voiture change de couleur. Des trucs remarquables.

Plus tôt dans la semaine au CES, BMW a également annoncé la BMW iX M60 – une version axée sur les performances de la BMW iX.