CES 2022 : Dell XPS 13 Plus, une version renforcée de notre ultraportable Windows préféré

Comme à peu près tout le monde qui en utilise un, nous adorons le Dell XPS 13. C’est l’un des meilleurs – sinon le meilleur – ordinateurs portables Windows ultraportables de la dernière décennie. Le premier a été lancé au CES 2012, croyez-nous sur parole.

Avance rapide de 10 ans : Dell présente le XPS 13 Plus au CES 2022 – une version renforcée du modèle standard qui sera disponible au cours des prochains mois. Aujourd’hui, Dell a réinventé le XPS 13 à plusieurs reprises. Comme le MacBook Air d’Apple, le XPS 13 a suivi le rythme des nouvelles tendances et des mises à niveau Intel. Et bien que le design soit similaire, il est en fait complètement différent.



Le XPS 13 Plus va encore plus loin – il y a un clavier amélioré et un trackpad haptique en verre qui fait partie du repose-poignet bien que nous puissions voir que cela pourrait causer des problèmes : comment savoir définitivement où cliquer ?

Un compromis a été fait – il n’y a pas de prise casque ou de port microSD, ce qui pourrait être un problème selon votre point de vue. Comme pour les autres nouveaux ordinateurs portables phares du CES, il existe des versions puissantes (28W) des nouvelles puces Core de 12e génération d’Intel, tandis que l’OLED est à nouveau une option d’écran pour l’écran InfinityEdge aux côtés de l’écran LCD standard. La charge rapide (Dell Express Charge 2.0) vous permettra également de recharger à 80 % en moins d’une heure.



La rangée de touches de fonction est désormais distincte du clavier et se compose de boutons tactiles capacitifs qui, comme le trackpad, semblent faire partie du corps de l’ordinateur portable. C’est un peu comme une barre tactile MacBook Pro (RIP) statique.