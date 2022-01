CES 2022 : Alva TT V2 est la dernière platine vinyle Bluetooth haut de gamme de Cambridge Audio

Les ventes de disques vinyles ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de trois décennies, ce qui n’est pas la nouvelle à laquelle nous nous attendions en 2022. Dans cet esprit cependant, le fabricant britannique haut de gamme, Cambridge Audio s’invite dans l’actualité et a annoncé deux nouvelles platines à l’occasion du CES 2022 : l’Alva TT V2 et l’Alva ST haute résolution.

Cambridge Audio a été le premier à lancer une platine vinyle Bluetooth – l’Alva TT d’origine, il y a exactement trois ans et ce fut un succès 5 étoiles (même selon nos propres estimations). Elle est livrée avec une platine commutable intégrée et avec aptX HD Bluetooth. Elle permet un streaming haute résolution 24 bits/48 kHz. Les nouvelles fonctionnalités incluent un bras de lecture mis à jour avec une coque amovible.

L’étage phono commutable signifie qu’il fonctionnera bien avec tous les amplificateurs stéréo existants, mais offre également unede mise à niveau facile pour ceux qui cherchent à construire leur paradis audio. Au nom de la polyvalence, il existe également la possibilité de désactiver le Bluetooth si vous le souhaitez. L’Alva TT V2 (1 700 €) est doté d’un entraînement direct et d’un plateau haute densité qui se déplace à une vitesse constante. De plus, le châssis résistant aux vibrations devrait offrir une reproduction précise du son.

Pour ceux qui ont un budget inférieur à 1 000 € et qui cherchent à mettre à niveau leur premier système, l’Alva ST moins chère (850 €) est un bon choix. L’Alva ST est une platine à entraînement par courroie avec une plaque supérieure en aluminium de 1 mm et construite à partir de matériaux absorbant les vibrations. Elle est livrée avec une cartouche à aimant mobile Audio Technica AT-VM95e et celle-ci peut facilement être remplacée par autre chose. Comme l’Alva TT V2, elle partage le streaming Bluetooth aptX HD, une platine photo commutable, ainsi que le nouveau bras de lecture.

Les deux platines seront disponibles au printemps directement sur cambridgeaudio.com.