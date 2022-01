CES 2022 : Alienware Concept Nyx, faites vos jeux

Autant nous aimons que les fabricants de gadgets se présentent au CES avec des choses que nous allons pouvoir acheter dans les mois à venir, autant l’extravagance annuelle de Vegas est également toujours pleine de technologies conceptuelles étranges et merveilleuses.

Vous pouvez toujours compter sur Alienware pour montrer un prototype ou six, et cette année n’est pas différente. Celui qui a attiré notre attention est Concept Nyx, la vision d’Alienware de ce à quoi pourraient ressembler les jeux sur PC à la maison dans les prochaines années.

C’est une idée assez simple (et à ce stade généralement vague). Le streaming est toujours présenté comme l’avenir du jeu, mais le concept d’Alienware n’est pas intéressé par le streaming de jeux à partir de serveurs cloud éloignés, mais plutôt par le fait de le faire localement près de votre routeur. Vous seriez alors limité à jouer à la maison, mais Concept Nyx imagine un monde où vous pouvez passer en toute transparence entre les écrans et les appareils via une application, un peu comme vous le faites actuellement avec les applications de streaming de télévision et de films.

Vous jouez peut-être à The Forgotten City sur l’ordinateur de bureau de votre chambre, par exemple, avant de l’envoyer sur le téléviseur du salon et d’échanger la chaise de bureau contre le canapé.

Bien sûr, ce genre de chose est déjà possible grâce à des services comme GeForce Now de Nvidia ou la fonction Remote Play Anywhere de Steam, mais avec Concept, Nyx Alienware veut promettre non seulement des performances sans décalage et à faible latence, mais aussi la possibilité d’héberger jusqu’à quatre flux locaux à la fois, qui peuvent être n’importe quel jeu PC que vous possédez, quel que soit l’endroit où vous les avez achetés. Pas de querelles sur le jeu à démarrer. Si vous n’êtes pas intéressé par Fortnite, vous pouvez jouer à Rocket League dans une pièce différente en utilisant le même logiciel. En théorie, en tout cas.

Encore une fois, Alienware est aussi peu spécifique que prévu avec le matériel et les logiciels prototypes. Nous n’avons aucune idée à quoi ressemblerait l’appareil dont vous auriez besoin pour gérer tout ce traitement, ni combien cela coûterait, ni si le contrôleur bizarre ressemblant à un vaisseau spatial avec lequel Alienware a fait la démonstration de Concept Nyx serait nécessaire pour jouer à des jeux.