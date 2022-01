CES 2022 : Acer peaufine sa gamme Chromebook avec trois nouveaux hybrides brillants

Chrome, l’OS simplifié de Google, n’est pas pour tout le monde. Mais si vous êtes un fan de navigation simplifiée, les Chromebooks convertibles d’Acer sont parmi les meilleurs. Et la gamme vient de s’étendre : Acer a dévoilé un trio d’hybrides en ce début de CES 2022.

Comme presque tous les Chromebook avant eux, le dernier trio d’Acer ne mettra pas le feu à votre monde. Mais ils devraient marquer des points auprès des étudiants, des collègues et de tous ceux qui achètent un ordinateur portable accessible qui ne sera pas un fardeau sur le chemin du café. Pardon, du bureau.

Parmi ces trois nouvelles machines, la Spin 513 semble être la meilleure option. Successeur du Chromebook du même nom alimenté par un Snapdragon de l’année dernière, l’ultra-portable mis à jour est livré avec une puce MediaTek Kompanio à huit cœurs. À partir de 599 £ (600 $), il est convertible comme avant, mais remplace le plastique par une coque en aluminium plus robuste. Son écran de 13,5 pouces mise sur la productivité, imitant le propre Pixelbook de Google avec un rapport hauteur/largeur 3:2 qui devrait rendre les documents beaucoup plus faciles à gérer. Le seul bémol ? Une autonomie en baisse de 13 h 30 à 10 heures.

Besoin d’espace supplémentaire pour lutter contre les cellules de la feuille de calcul ? Le Chromebook 315 plus abordable (vu pour la première fois en 2019) propose un grand écran de 15,6 pouces, qui peut être tactile en option. Désormais alimentée par une puce Intel, la nouvelle édition propose une webcam grand angle pour lutter contre les reflets, deux micros intégrés pour capter vos tons doux lors des conférences téléphoniques. Cette dalle gigantesque est également jumelée à un clavier plus grand, doté d’un pavé dédié pour croquer les chiffres. Les prix commencent à seulement 300 $.

Entre les deux, on trouve le Chromebook Acer 314. Il coûte à peu près le même prix que le Chromebook 315 (300 $) et offre un ensemble de caractéristiques très similaires : autonomie de 10 heures, puces Intel, webcam antibruit, plus un pavé tactile OceanGlass fabriqué à partir de déchets de plastique récupérés de la mer. La principale différence est la taille de l’écran : à 14 pouces, c’est un outil de productivité légèrement plus portable.

Ces trois Chromebooks devraient arriver en Europe en avril, avant d’être commercialisés aux États-Unis en juin.