CES 2022 : à quoi s’attendre lors du plus grand salon high tech au monde ?

Le plus grand salon high tech au monde revient à Las Vegas, Nevada, en ce mois de janvier après avoir fait une pause physique l’année dernière en raison de Vous savez quoi – et nous sommes très heureux de voir tous les derniers gadgets et innovations de nouveau présentés en personne. Sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur le CES 2022.

La Consumer Technology Association a confirmé que les plus grands acteurs de l’industrie seront de retour en force à Vegas l’année prochaine – Sony, Samsung, LG et Panasonic ne sont que quelques-uns des poids lourds à frapper le sol au centre des congrès de Las Vegas. Certes, quelques-uns ont, en dernière minute, décidé de repasser en mode virtuel du fait de la crainte d’Omicron.

Cela dit, le CES 2022 sera probablement relativement discret – du moins selon les normes générales du Vegas Strip – car les restrictions liées à Covid continuent d’entraver les voyages dans le monde. Une participation réduite est attendue au salon même si il n’y a pas de plafond officiel sur les nombres de visiteurs dans le désert.

Ceux qui atterrissent à McCarran International vont se régaler. Cependant, la dernière technologie TV de pointe est toujours l’un des points forts du Consumer Electronics Show. Il y aura d’innombrables autres nouveaux produits révélés et présentés à Vegas, notamment des ordinateurs portables, des smartphones, des écouteurs, des voitures électriques et bien plus encore. Voici notre aperçu complet de l’événement, y compris les dates du CES 2022, le programme de la conférence de presse et les dernières nouvelles de Vegas.

CES 2022 : demandez le programme

Comme d’habitude, le Consumer Electronics Show se tiendra début janvier, avec un CES 2022 ouvert au public du mercredi 5 janvier au samedi 8 janvier.

Avant cela, il y a deux journées médias CES sur invitation uniquement, qui sont prévues pour le lundi 3 janvier et le mardi 4 janvier. Le lundi sera l’heure du CES Unveiled, l’événement de lancement officiel du salon, qui verra Mary Barra, le président-directeur général de GM, prononcer le discours d’ouverture.

Mardi sera réquisitionné par mes conférences de presse d’entreprise, dont vous trouverez une liste complète ci-dessous. Les heures initiales indiquées correspondent à l’heure locale Pacifique des États-Unis.

• Bosch 8 – 8:45 am (11am ET)

• LG: 8 – 8:45am (11am ET)

• Nvidia (Virtual): 8am (11am ET)

• Hisense 9 – 9:45 am (12pm ET)

• Magna International 9 – 9:45 am (12pm ET)

• Panasonic 10 – 10:45 am (1pm ET)

• Intel 10 – 10:45 am (1pm ET)

• Qualcomm 11 – 11:45 am (2pm ET)

• ZF Group 11 -11:45 am (2pm ET)

• John Deere 12 – 12:45 pm (3pm ET)

• Valeo 12 – 12:45 pm (3pm ET)

• Canon 1 – 1:45 pm (4pm ET)

• OMRON Healthcare 1 – 1:45 pm (4pm ET)

• Continental AG 2 – 2:45 pm (5pm ET)

• Procter & Gamble 2 – 2:45 pm (5pm ET)

• Hyundai 3 – 3:45 pm (6pm ET)

• Doosan Bobcat 3 – 3:45 pm (6pm ET)

• VinFast 4 – 4:45 pm (7pm ET)

• DailyPay 4 – 4:45 pm (7pm ET)

• Sony 5 – 5:45 pm (8pm ET)

Les conférenciers principaux au CES 2022 comprennent Mike Sievert, PDG et président de T-Mobile; et Jong-hee Han, vice-président et PDG de Samsung Electronics. Intitulé “Ensemble pour demain”, le discours d’ouverture de Samsung, en particulier, vaudra la peine d’être regardé pour les fans de gadgets, car un nouveau produit mystère a été confirmé par la société.

Voici le programme complet des keynotes du CES 2022 :

mardi 4 janvier

• Samsung de 18h30 à 19h30 (21h30 HE)

mercredi 5 janvier

• État de l’industrie du CTA de 8 h 30 à 9 h (11 h 30 HE)

• General Motors de 9 h à 10 h (12 h HE)

• T-Mobile 14h – 15h (17h HE)

• Des solutions audacieuses pour un monde en mutation de 16 h à 17 h (19 h HE)

Jeudi 6 janvier

• Abbott Labs de 9 h à 10 h (12 h HE)

• Content to Commerce 11 – 11h45 (14h HE)

CES 2022 : les tendances clés de Vegas

Avec un discours axé sur les plans de GM pour passer au tout électrique, il n’est pas surprenant que les véhicules électriques (véhicules électriques) soient un sujet de discussion majeur lors du CES 2022.

Dans la foulée des roues vertes, attendez-vous à ce que le métaverse domine le spectacle de cette année. Étroitement lié à cela, tout ce qui concerne la crypto-monnaie sera important au prochain Consumer Electronics Show, et nous avons les yeux rivés sur la prolifération des NFT, en particulier.

Ce ne serait pas le CES si les derniers téléviseurs ne figuraient pas parmi les révélations les plus coûteuses. Alors attendez-vous à voir de nombreuses nouvelles technologies d’affichage époustouflantes alors que Samsung, LG, Panasonic, Sony et Philips dévoilent tous leurs plans produits 2022.

Lorsque les choses passent de la conférence à l’étage du casino – et en particulier au bar – attendez-vous à beaucoup de discussions autour de l’avenir du travail, alors que les entreprises et leurs hauts gradés continuent de tenter de comprendre l’impact que Covid-19 a eu sur la main-d’œuvre et les employés.