CES 2021 – Razer Projet Brooklyn, le fauteuil gaming ultime ?

“Le projet Brooklyn est un concept passionnant développé sur les bases de l’essence même d’une station de jeu totalement immersive”, a déclaré Min-Liang Tan. “Le retour haptique, le design et la conception fonctionnelle globale, avec une attention particulière portée à l’ergonomie, offriront une expérience de jeu unique”.

Conçu pour tous les types de joueurs et pour s’intégrer facilement dans votre chambre ou votre salle de jeu, le projet Brooklyn propose un concept de fauteuil gaming ergonomique qui se transforme en une véritable centrale de divertissement qui offre une immersion de prochaine génération époustouflante pour jouer à la fois sur PC et consoles.

Le Projet Brooklyn est un fauteuil gaming de pointe construit en fibre de carbone avec un éclairage RGB, qui se transforme facilement en une station de jeu totalement immersive, avec des visuels panoramiques sur un écran de 60 pouces, un retour tactile fascinant intégré au siège et des accoudoirs 4D qui se transforment en tables réglables pour périphériques. Les fauteuils tout-en-un déjà existants offrant des sièges de style “cockpit” avec du hardware intégré sont généralement de la taille d’une pièce et les coûts sont astronomiques.

S’inspirant du design du Razer Iskur lancé en octobre 2020, le projet Brooklyn fait un bond en avant en matière de points de contact avec l’utilisateur, en reliant la chaise de jeu à l’écran et à ses composants plus fonctionnels comme les accoudoirs, tout en offrant un confort grâce à des coussins en mousse haute densité qui soutiennent la forme unique de votre corps. Le dossier du siège, cousu en cuir, est construit en fibre de carbone pour maintenir une posture parfaite tout au long des longues sessions de jeux.

La plate-forme réglable sur laquelle le fauteuil est posé est équipée d’un système de câblage et s’inspire du moniteur Razer Raptor. Monté sur la colonne vertébrale de la chaise et déployable par simple pression d’un bouton, l’écran OLED 60″ est entièrement entouré de LED pour des détails visuels étonnants. Se repliant dans le dossier du fauteuil lorsqu’il n’est pas utilisé, l’écran déployable vous plonge au cœur de l’action avec des détails précis et une expérience panoramique savoureuse.



Les accoudoirs 4D entièrement modulaires renferment des tables pliantes à l’ergonomie flexible, vous permettant de passer facilement du jeu sur PC avec une souris et un clavier au jeu sur console. Chaque accoudoir comporte des panneaux séparés qui permettent d’utiliser le clavier et la souris de manière différente, et chaque panneau se replie lorsqu’il n’est pas utilisé.

S’appuyant sur le succès du prototype de retour haptique audio de Razer présenté au CES 2019, une nouvelle intégration de Razer HyperSense a été construite autour de la structure de la chaise pour une immersion tactile ultime. Les modules haute-fidélités activés de manière indépendante permettent de ressentir les vibrations les plus sensibles pendant le jeu, comme sauter dans l’eau ou atterrir sur une plateforme pour un jeu vraiment immersif.

La technologie Razer Chroma RGB a été intégrée à l’extérieur des coussins du siège et sont personnalisables grâce à 16,8 millions de couleurs, qui se déclenchent au fur et à mesure que vous jouez avec d’autres périphériques synchronisés sur plus de 150 titres de jeu intégrés.