Le géant japonais a dévoilé une édition spéciale Final Fantasy de sa barre de son SoundSlayer SC-HTB01, développée en tandem avec Square ENIX et équipée de trois modes sonores prédéfinis conçus pour améliorer certains types de jeux. Le mode FPS, par exemple, facilite apparemment la localisation des adversaires via un son directionnel plus précis. Le SoundSlayer prend en charge Dolby Atmos, DTS: X et DTS: Virtual X et est livré avec un subwoofer intégré et un passthrough 4K HDR.