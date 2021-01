CES 2021 : Les 5 plus grandes fonctionnalités des téléviseurs Sony pour 2021

Ensembles 8K et 4K intelligents, prêts pour la PS5, Super Streaming… Tout ce que vous devez savoir

C’est une toute nouvelle année, et il est temps pour les amateurs de télévision de commencer à planifier une mise à jour majeure pour les mois à venir.

Nous avons déjà vu la gamme de Samsung, et sa technologie Neo QLED (Mini LED), et il est maintenant temps pour Sony d’essayer de vous épater avec ses derniers écrans. Sony a révélé un ps moins de 21 modèles différents, allant des superbes ensembles Bravia XR Master Series 8K aux téléviseurs X85J 4K plus faciles à porter. Bref aperçu avant le début officiel du CES 2021, uniquement en streaming.

1) Ils ont des cerveaux

Le mot à la mode de Sony pour la gamme Bravia XR de cette année est l’ajout d’un nouveau processeur cognitif XR. Bien que ces ensembles ne contiennent pas de cerveau humain (nous l’espérons), Sony dit que l’intelligence artificielle est formée pour penser comme un être humain. Qu’est-ce que ça veut dire ? En effet, Sony dit que tout comme les humains s’installent inconsciemment sur un point focal lorsqu’ils regardent quelque chose, le processeur cognitif XR peut déterminer le point focal du contenu en temps réel et traiter les éléments de l’image en conséquence. Il peut également « analyser la position du son », explique Sony, pour garantir un son qui correspond à ce sur quoi vous vous concentrez. Serez-vous capable de faire la différence entre les innombrables fonctionnalités de ce nouveau processeur, vraiment ? Nous ne savons pas.

2) Et ils sont prêts pour PS5

Oui, un nouveau téléviseur Sony 4K ou 8K conviendrait parfaitement à votre PlayStation 5. Si vous prévoyez d’accrocher la nouvelle console à côté d’un nouvel ensemble, place aux bonnes nouvelles. Tous les téléviseurs Sony 2021 incluront la prise en charge HDMI 2.1 afin que vous puissiez profiter de toutes les capacités de la nouvelle console, y compris jusqu’à 120 Hz en résolution 4K, ainsi que du taux de rafraîchissement variable et du mode automatique à faible latence. C’est également une bonne nouvelle pour la Xbox Series X et la Series S, au cas où vous seriez enclin à mélanger et assortir les marques.



3) Streaming maison

Les services de streaming ne manquent évidemment pas pour le moment, mais si vous voulez vous lancer sur un téléviseur Sony de luxe cette année, il y en a un que vous devez connaître : Bravia Core. Il est préchargé sur tous les ensembles Bravia XR 2021. Sony affirme qu’il peut diffuser des films 4K Ultra HD en streaming avec une qualité Blu-ray 4K presque sans perte jusqu’à 80 Mbps. Vous aurez besoin d’une connexion Internet exceptionnelle pour y parvenir, mais cela pourrait enfin aider à éloigner certains des derniers irréductibles des médias physiques.

Bravia Core hébergera également une collection de contenu IMAX Enhanced, ainsi que des bonus exclusifs pour ses films Sony Pictures. Cela sonne comme un package convaincant pour les aficionados de cinéma.

4) Google TV arrive

Android TV est remplacé par Google TV sur la gamme Sony en 2021. Le nouveau système d’exploitation TV de Google se concentre sur le le contenu lui-même, en extrayant des films et des émissions de télévision de tous les services que vous y avez connectés. L’interface était propre et fluide sur le Chromecast, même si les recommandations de contenu n’étaient pas tout à fait pertinentes. Au moment où ces appareils Sony commenceront à être expédiés, il faudrait que cette Google TV soit un peu plus raffinée.

5) Pas de mini LED ou micro LED

Samsung a déjà annoncé son offensive Mini LED pour les téléviseurs 2021 sous sa marque Neo QLED, en utilisant de minuscules LED 40 fois plus petites que la taille normale pour fournir un éclairage plus précis. Les ensembles QNED de LG tirent également parti de la technologie Mini LED.

Étonnamment, Sony n’est pas encore converti, choisissant plutôt de se concentrer sur son processeur, ses ports et ses logiciels pour 2021. Sony n’annonce pas non plus de micro-LED grand public avec une technologie encore plus époustouflante, mais compte proposer de nouvelles options modulaires Crystal LED pour les entreprises et d’autres configurations d’installation personnalisées. Pouvez-vous imaginer quelque chose comme ça dans votre appartement? Peut-être, un jour, qui sait…