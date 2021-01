CES 2021 : Elago part à la charge pour votre panoplie Apple

Vos précieux ont encore et toujours besoin d’être rechargés. C’est justement la spécialité d’Elago, qui vient de dévoiler ses nouveaux accessoires compatibles Magsage.

La marque propose notamment des supports de charge en silicone dans lesquelst placer le chargeur Magsafe.Des produits en précommandes sur le site du fabricant à 24,99 dollars en différents coloris.

Ses nouveaux produits, des supports de charge MS1 et MS2, Tray 2 en 1 et Tray 3 en 1, son Mini charging hub, ses coques pour iPhone 12 et 12 Pro Max et ses supports pour AirPods Pro sortiront sur Amazon Europe à la mi-février.