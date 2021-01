CES 2021 : Catalyst, la protection totale pour les iPhone 12

Les coques Catalyst Vibe et Influence proposent de nouveaux coloris vibrants pour 2021. Catalyst présente l’étui Total Protection 100% étanche pour la série iPhone 12 avec une protection étanche à 10 m et une protection contre les chutes de 2 m, ce qui en fait le leader de l’industrie des étuis minces et étanches de tous les jours.

En plus de l’étui Total Protection pour la série iPhone 12, Catalyst lance de nouveaux coloris vibrants pour les étuis Vibe et Influence, les derniers de la gamme des étuis Impact Protection de Catalyst pour l’iPhone 12s. Le boîtier Vibe existe en jaune néon, rose fluo et bleu en sus des couleurs d’origine Stealth Black et Army Green, tandis que le boîtier Influence se décline en bleu pacifique et Army Green en sus des couleurs d’origine Clear et Stealth Black.

En plus des caractéristiques des modèles étanches Catalyst, les nouvelles coques proposent un système de fixation à deux points pour les accessoires intégrés, notamment une lanière, une bandoulière, un mousqueton et d’autres accessoires du système de fixation Crux (vendus séparément). A noter que l’on peut facilement e laver et désinfecter facilement ces coques en utilisant de l’alcool isopropylique à 70% ou de l’éthanol à 70%, ce qui réduit considérablement l’infectivité des virus enveloppés comme le SRAS-CoV-2 avec un temps d’exposition d’une minute. À découvrir sur cataylstcase.com