CES 2021 : 5 choses à savoir sur les nouvelles TV LG

Les OLED deviennent plus grandes (et plus petites) et il y a aussi quelques bonnes nouvelles pour les joueurs

Ce ne serait pas le CES sans une multitude de nouveaux téléviseurs à regarder – et c’est une des raisons pour lesquelles l’événement de 2021 n’a au find pas du tout changé. Il n’y aura peut-être pas de spectacle réel cette année, mais avec les line-up de Samsung et de Sony déjà dévoilés, LG a également libéré toute une horde de pixels.

1) L’OLED Evo fait ses débuts

Dans l’ancien temps, vous aviez deux choix en matière de télévision à écran plat : LCD ou plasma. Les choses sont beaucoup plus compliquées maintenant, avec les télé OLED, QNED Mini LED et NanoCell dans la gamme 2021 de LG. Mais le choix du groupe est la série G1 (ci-dessus), qui utilise la technologie OLED Evo – un nouveau type de dalle que LG estime rendre l’image plus lumineuse, plus percutante et plus réaliste, avec une meilleure clarté et des détails.

A cela s’ajoute la gamme C1, qui ne vient pas avec la nouvelle technologie de panneau, mais offrira des résolutions 4K et une nouvelle option de support de galerie de style trépied, ce qui vous donne un peu plus de flexibilité pour planifier où le placer. Il sera également disponible sur le G1.

Si vous ne pouvez pas passer à l’OLED, il existe également de nouveaux téléviseurs QNED MiniLED, qui utilisent à la fois la technologie NanoCell et la technologie à points quantiques avec contrôle du rétroéclairage Mini LED, ainsi que certains modèles NanoCell standard.

2) Choisissez une taille

Comme vous vous en doutez, modèle phare oblige, la série G1 prend de l’ampleur. Elle sera disponible en 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces. Sinon, la C1 (ci-dessus) ajoute une option de 83 pouces en haut de l’échelle, plus un plus compact en 48 un en bas.

Si vous attendiez que l’OLED soit disponible sur des écrans plus petits, 2021 pourrait bien être votre année. LG a également annoncé un nouvelle dalle OLED de 42 pouces, la plus petite de tous les temps, et bien qu’il n’y en ait aucun signe dans sa propre gamme pour cette année, cela pourrait valoir la peine de tenir si vous avez un trou plus petit à combler.

3) Un nouveau processeur intelligent

Tous les nouveaux OLED sont équipés du nouveau processeur IA α (Alpha) 9 Gen 4 de LG, qui utilise l’apprentissage automatique pour améliorer les performances de mise à l’échelle et analyse les scènes individuelles pour les rendre plus tridimensionnelles.

Côté son, AI Sound Pro utilise un mixage ascendant virtuel du son surround 5.1.2 pour tirer le meilleur parti des haut-parleurs intégrés du téléviseur, tandis que la mise à niveau automatique du volume maintient les choses à un niveau sonore constant, même lorsque vous basculez entre les sources.

Vous obtiendrez également le nouveau processeur de la série Z1 (ci-dessus), les modèles QNED99 et QNED95 Mini LED et les modèles NANO99 et NANO95 NanoCell.

4) webOS a fait peau neuve

Le webOS de LG montre aux autres interfaces de télé comment le faire depuis des années maintenant. Et bien que la version 6.0 ne prévoie pas de changer cela, l’écran d’accueil a été complètement repensé. Le but est de rendre les choses encore plus rapides d’accès, avec une multitude de recommandations personnalisées disponibles en appuyant simplement sur le bouton.

En parlant de boutons, il y a aussi une Magic Remote améliorée dans la boîte avec chaque télé, avec de nouvelles touches d’accès rapide pour vous rendre directement dans Netflix, Amazon Prime Video et Disney +, ainsi que des boutons dédiés en dessous pour invoquer Amazon Alexa ou Google Assistant.

5) C’est bon pour les joueurs

Vous avez une PS5 ou une Xbox Series X et êtes à la recherche d’une nouvelle télé pour la brancher ? Les téléviseurs OLED de LG offrent un temps de réponse de 1 milliseconde, un faible décalage d’entrée et quatre ports HDMI qui prennent en charge les dernières spécifications.

Il existe également un mode Optimiseur de jeu sur tous les modèles webOS 2021 qui applique automatiquement les meilleurs paramètres d’image pour le type de jeu auquel vous jouez, et vous permet également de modifier tous les paramètres liés au jeu à partir d’un seul menu.

Ce seront également les premières télévisions non-Android TV à prendre en charge nativement la plate-forme de streaming de jeux Stadia de Google. Pratique.