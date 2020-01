CES 2020 : une smart Watch anti AVC pour Withings

Withing vient de profiter du salon de Las Vegas pour présenter sa ScanWatch. Développée avec des chercheurs, des cardiologues et des experts du sommeil, c’est la première montre au monde capable de détecter la fibrillation auriculaire, la plus répandue des arythmies cardiaques, de notifier l’utilisateur en cas de rythme cardiaque irrégulier et de dépister l’apnée du sommeil. Une prouesse technologique est en cours de certification CE médical.

Récompensée par trois CES Innovation Award 2020, Withings ScanWatch est la montre connectée offrant le suivi de santé le plus avancé au monde. Outre le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité en continu et du sommeil, ScanWatch permet l’enregistrement d’un ECG grâce aux électrodes positionnées sur la lunette et au dos de la montre et la mesure de la saturation en oxygène dans le sang grâce à un capteur SPO2. ScanWatch est ainsi la seule montre au monde qui détecte la fibrillation auriculaire et l’apnée du sommeil.

Dans un écrin premium serti de verre saphir et bénéficiant d’une autonomie exceptionnelle de 30 jours, cette ScanWatch offre un vrai bilan de santé de jour comme de nuit pour détecter les troubles du sommeil et du coeur. En France la fibrillation auriculaire est responsable d’un AVC toutes les 20 minutes. Silencieuse chez un patient sur trois, cette arythmie cardiaque est souvent sous-diagnostiquée. Le caractère épisodique de la FA rend cette arythmie difficilement détectable car un épisode de fibrillation auriculaire ne survient pas nécessairement lors d’une visite médicale. ScanWatch offre une solution non invasive et complète, qui permet à la fois d’être alerté lorsqu’un épisode cardiaque est détecté mais aussi d’enregistrer un ECG de qualité médicale à la demande et d’en partager le tracé à son médecin, pour un suivi sur le long terme.

ScanWatch, en attente de la validation CE medical sera disponible en Europe au deuxième trimestre 2020, à partir de 249,95 € pour le modèle 38mm et 299,95 € pour le modèle 42mm sur withings.com. Elle sera disponible en deux tailles de cadrans : 38mm et 42 mm et deux coloris : blanc ou noir.