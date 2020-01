CES 2020 : un rétroviseur numérique pour Aston Martin

Chaque année, le grand rendez-vous high tech de Las Vegas se transforme de plus en plus en salon de l’automobile connectée. Les plus grandes marques s’y côtoient, de Nissan à… Aston Martin ! La marque de luxe va en effet y dévoiler un rétroviseur central numérique. Connecté à une caméra à l’arrière du véhicule, il s’agit en fait d’un écran permettant d’avoir un meilleur angle de vision et une visibilité parfaite, même avec des passagers à l’arrière. Ce rétroviseur central numérique dévoilé au CES de Las Vegas et développé avec Gentex, peut aussi bien retransmettre des images de l’arrière que des côtés, via trois caméras positionnées sur la carrosserie. Une technologie embarquée à bord des prochains modèles d’Aston Martin.