CES 2020 : un nouveau gadget pour Belkin

Vous pensez probablement que Belkin ne fabrique que des câbles, des étuis et des claviers. Mais son nouveau haut-parleur Soundform Elite est l’un des gadgets les plus astucieux que nous ayons vus depuis un certain temps. Il ressemble un peu à une cave à vin futuriste, mais au lieu d’une bouteille de Sauvignon, il soutient votre téléphone et utilise Google Assistant pour répondre à toutes les questions et contrôler votre kit de maison intelligente pendant que le socle de chargement sans fil se met au travail.

Belkin a exploité les connaissances audio de Devialet pour peaufiner l’acoustique et arrêter les vibrations qui font tomber votre téléphone de son perchoir. Nous nous attendons donc à quelque chose qui sonne plus qu’il n’y paraît. Tant mieux étant donné que cela vous coûtera 280 € lors de sa mise en vente le mois prochain.