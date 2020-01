CES 2020 : un étui autonettoyant pour les écouteurs LG Tone Free

Compte tenu du temps qu’ils passent leur vie coincés dans vos oreilles, on peut se soucier de la propreté de nos écouteurs intra-auriculaires (et de nos oreilles, aussi). Achetez une paire d’écouteurs sans fil LG Tone Free HBS-FL7 (200 $ outre-Atlantique), et l’étui de chargement s’en chargera pour vous.

Il est en effet livré avec une lumière UV à l’intérieur, donc lorsque les germes sont à l’intérieur et que leurs batteries sont rechargées, cela toutes les bactéries installées sur les écouteurs seront mortes. Meridian est passé par là pour les réglages, et la qualité sonore doit être aussi propre que ces écouteurs. Ils sont aussi résistants à la transpiration et à l’eau (norme IPX4). Vous pouvez donc les passer sous l’eau si vous ne croyez pas que la lumière UV ait bien fait le job.