CES 2020 : suivez toutes les annonces avec Stuff Magazine

On arrive à Las Vegas et ça va faire du bruit… Nous avons à peine fini de dévorer la galette des rois que nous voilà déjà plongés au cœur du salon high tech le plus médiatique de l’année, le CES.

Dans les prochains jours, certaines des plus grandes marques mondiales dévoileront à Vegas un véritable arsenal de nouveaux gadgets. De quoi ruiner votre solde bancaire.

Et comme d’habitude, un certain nombre de ces marques n’ont pas pu résister et nous ont fait quelques révélations notables avant que le spectacle ne commence. Rendez-vous sur notre site dans les jours qui viennent pour découvrir ce que vous réservent Panasonic, Asus, Intel, Nvidia et bien d’autres encore… Enceintes, smart Watch, écouteurs… Restez connecté !