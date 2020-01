CES 2020 : Somfy dévoile serrure connectée et portier intelligent

À Las Vegas, Somfy lance deux innovations. D’abord la Door Keeper, la première motorisation de serrure connecté avec détecteur de fermeture et d’intrusion intégré

Pour tous les logements, ces besoins et nouveaux usages transitent principalement par la porte d’entrée qui est le point le plus sensible en matière de sécurité, plus de la moitié des cambrioleurs passant par la porte principale. Somfy a donc totalement repensé sa serrure connectée pour qu’elle soit encore plus simple d’usage, plus discrète et plus robuste, et devienne également un élément actif de la sécurité du logement.

Somfy Door Keeper intègre la technologie Somfy brevetée IntelliTAG, utilisée dans les systèmes d’alarme Somfy. Les utilisateurs peuvent vérifier à tout moment, depuis l’application Somfy Keys, si la porte est ouverte ou fermée, et ont la possibilité de la verrouiller à distance si besoin. Une alerte est donnée automatiquement en cas de porte mal fermée ou laissée ouverte.

Somfy Door Keeper détecte les vibrations d’une tentative d’intrusion avant l’effraction et permet de déclencher l’alarme pour repousser les intrus avant qu’ils ne pénètrent dans le logement. Elle est dotée d’un moteur puissant capable d’actionner tous les types de portes en moins de 3 secondes, tout en restant silencieux. Combinée à l’application Somfy Keys, Somfy Door Keeper permet de gérer facilement les accès à son domicile, en définissant des codes d’accès permanents (pour les membres de la famille) et des codes temporaires (employés, livreurs, vacanciers…). Par exemple, dans le cas d’un logement en location, un accès spécifique avec une durée limitée peut être créé puis supprimé.

Pour les maisons, Somfy présente en avant-première Somfy Connected Doorphone, une solution de gestion intelligente des accès par le jardin. Quel que soit l’endroit où il se trouve, depuis son domicile ou à distance, l’utilisateur est alerté en temps réel d’une visite, il peut échanger avec le visiteur et lui ouvrir le portail à distance. Finies les visites ou les livraisons ratées !

Dans l’application Somfy Protect, il est possible de générer un code permanent pour les visiteurs récurrents (famille, enfants, employés de maison…) ou temporaire pour les visiteurs plus occasionnels (livreurs, artisans…). Lorsque le code est utilisé, une notification peut être envoyée, et si une Somfy Outdoor Camera a été installée, l’utilisateur pourra suivre le bon déroulement de la livraison directement depuis l’application.

L’installation de Somfy Connected Doorphone se fait en toute simplicité grâce à l’absence de câble entre la maison et le portail/portillon. Il suffit d’avoir une alimentation secteur (230V) utilisée pour la motorisation du portail. Le design épuré du Somfy Connected Doorphone, exprimant sa simplicité et sa robustesse, est le fruit de la poursuite de la collaboration initiée avec le studio QuaglioSimonelli sur Somfy Home Alarm, Somfy Security Camera et Somfy Outdoor Camera.