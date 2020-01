CES 2020 : Samsung dévoile Neon, son avatar IA surhumain

Un pas de plus vers le futur, vers ces IA, ces entités intelligentes comme les avaient imaginé Ian Banks dans ses ouvrages de SF… Samsung a dévoilé à Las Vegas un avatar humain des plus réalistes, présenté non seulement comme intelligent, mais aussi comme doté d’émotions.

Cet avatar en image de synthèse est censé être en mesure de se comporter comme une véritable personne, et d’interagir naturemment grâce à ses technologies d’intelligence artificielle. « Neon est un être virtuel créé sur ordinateur qui a l’air d’un humain réel, avec la capacité de montrer des émotions et de l’intelligence », a expliqué Star Labs, filiale de Samsung, en ouverture de ce CES 2020.

Comment vont se faire les interactions entre humain et avatar ? Sans doute par la parole et le geste, mais aussi via les écrans, sans doute. Pour Paranav Mistry, le chercheur en interaction humain-ordinateur en charge du projet, Neon serait

capable de créer de façon totalement autonome expressions, mouvements, et même des conversations dans des centaines de langues. A croire qu’il s’agit presque d’une nouvelle forme de vie, vu que Samsung Research America a déposé l’expression “NEON.Life”… Neon n’est pas seul, demain seront-ils légion ?