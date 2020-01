CES 2020 : Samsung dévoile les projets de son C-Lab

Cinq projets du C-Lab Inside et quatre start-ups du programme C-Lab Outside vont être présentés à Las Vegas.

«Nous soutenons activement C-Lab pour créer des produits qui reflètent les dernières tendances du marché et les demandes des clients et présenterons des projets et des start-ups exceptionnels de C-Lab dans diverses expositions mondiales», a déclaré Inkuk Hahn, vice-président et chef de la créativité et de l’innovation center chez Samsung Electronics.

C-Lab Inside, qui a débuté en 2012, est un programme d’incubation d’idées interne qui encourage et nourrit les idées innovantes des employés de Samsung. Ce sera la cinquième année que C-Lab participe au CES.

Les nouveaux projets C-Lab Inside dévoilés pour la première fois lors de l’événement de cette année sont axés sur un mode de vie pratique et sain. Ils comprennent SelfieType, une solution de clavier virtuel utilisant la caméra frontale ; Hyler, un stylo surligneur intelligent qui numérise le texte imprimé sur papier ; Becon, une solution de soins à domicile pour le traitement du cuir chevelu et la prévention de la perte de cheveux ; SunnySide, la lumière du soleil artificielle en forme de fenêtre ; et Ultra V, un capteur et un service de surveillance ultraviolets.

Depuis la création du projet, un total de 40 projets d’anciens projets Samsung C-Lab ont été lancés en tant que start-ups à part entière, indépendantes de l’entreprise. Huit d’entre eux présenteront leurs dernières innovations et produits au CES 2020 sur leurs propres stands : Linkflow, Welt, Linkface, Lululab, Mopic, Monit, AnaloguePlus et Luple.

Linkface a été nommé lauréat de l’innovation du CES 2020 pour son casque « Dear » avec un capteur biosignal pour réduire le risque de perte auditive chez les enfants. Welt, Lululab et Linkflow ont également été récompensés par des prix pour leurs innovations respectives. Quatre nouvelles start-ups de C-Lab Outside seront également présentées aux côtés de projets de C-Lab Inside au CES pour la première fois.

Créé en octobre 2018, C-Lab Outside a commencé comme un programme d’accélération des start-ups pour dynamiser l’écosystème des start-ups et créer plus d’opportunités d’emplois informatiques et technologiques en Corée du Sud. Tirant parti de l’expérience réussie de C-Lab Inside, C-Lab Outside élargit le support pour inclure des idées et des innovations extérieures au réseau Samsung. Les start-ups sélectionnées pour le programme C-Lab Outside bénéficient d’un soutien financier, d’une collaboration commerciale et de la possibilité de participer à des salons mondiaux aux côtés de Samsung.

Lors de l’événement de cette année, seront présentées Circulus, un robot compagnon qui utilise la technologie interactive ; FITT, un service ICT basé sur les données de santé ; Vtouch, une technologie qui contrôle les objets avec des gestes à l’aide de caméras ; et Smoothy, un service d’appel vidéo qui prend en charge la vidéo et la voix simultanément.

SelfieType

« SelfieType » est un clavier virtuel utilisant la caméra selfie avant. Un moteur propriétaire SelfieType AI analyse les mouvements des doigts provenant de la caméra avant et les convertit en entrées clavier. SelfieType ne nécessite aucun matériel supplémentaire et s’adapte à divers appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Hyler

« Hyler » est un surligneur intelligent qui numérise des textes analogiques du papier sur des appareils mobiles. Avec Hyler, les utilisateurs peuvent simplement collecter les informations et les gérer avec l’application. Lorsque vous utilisez le mode de recherche dans Hyler, il propose à l’utilisateur des résultats de recherche détaillés, en fonction des différents moteurs de recherche ou dictionnaires liés à Hyler.

Becon

« Becon » est un service de soins à domicile du cuir chevelu pour prévenir la chute des cheveux avec la solution recommandée basée sur l’analyse du cuir chevelu. Il se compose d’un appareil portatif et d’une application compatible. L’appareil de diagnostic analyse en temps réel dix conditions du cuir chevelu telles que la densité du follicule pileux, la peau morte, la sensibilité, la température et l’humidité en fonction d’un algorithme d’apprentissage automatique. Il recommande la solution la plus appropriée en fonction du résultat de l’analyse pour remédier aux problèmes de cuir chevelu de l’utilisateur. Il montre également la tendance de l’amélioration du cuir chevelu via l’application.

SunnySide

« SunnySide » est un dispositif d’éclairage en forme de fenêtre qui produit une lumière solaire artificielle. Il permet à l’utilisateur de profiter de la lumière du soleil qui change d’heure en copiant le spectre complet de la lumière du soleil réelle. Il aide également les utilisateurs à synthétiser la vitamine D à l’intérieur ou dans des endroits où il n’y a pas suffisamment de soleil sans se soucier du vieillissement cutané ou des coups de soleil. Il peut être facilement installé sur le mur comme un cadre photo.

Ultra V

« Ultra V » est un nouveau type de capteur et de service qui enregistre quotidiennement les rayons ultraviolets. Ce capteur a un grand angle d’incidence qui le rend facile à intégrer dans des appareils portables. Avec Ultra V, les utilisateurs peuvent surveiller et gérer leur état cutané et la production de vitamine D qui sont influencés par l’exposition accumulée aux rayons solaires UV.

Circulus (http://pibo.circul.us)

Circulus présente un robot humanoïde, « piBo », qui fournit des services d’orientation tels que des conversations simples et des informations sur les actualités / la météo / la recherche. Il interagit avec les utilisateurs sur la base d’une analyse émotionnelle des expressions faciales et du contenu des conversations et donne des réponses appropriées avec des dictons, de la musique et de la danse. Les utilisateurs peuvent ajouter de nouvelles fonctionnalités et du contenu qui peuvent être téléchargés à partir de sa boutique d’applications de robot.

FITT (http://www.fitt.kr)

« FITT » est une plateforme de données de santé PHR (Personal Health Record) basée sur des tests d’effort. FITT propose trois types de tests d’effort : cardiorespiratoire, posture et force musculaire. Après un test, les utilisateurs reçoivent un programme d’exercice optimisé et personnalisé adapté à l’état de santé des utilisateurs par rapport à d’autres personnes du même âge et du même sexe. Il peut également prédire les maladies possibles auxquelles l’utilisateur peut être exposé, telles que l’hypertension artérielle, le diabète, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, les maladies cardiovasculaires, etc. et prescrit des programmes d’exercices personnalisés pour prévenir le risque de contracter ces maladies.

Vtouch (http://vtouch.io/)

« Vtouch » permet aux utilisateurs de contrôler les appareils sans les toucher physiquement en suivant les yeux et les doigts de l’utilisateur avec sa vision par ordinateur brevetée et ses technologies d’apprentissage en profondeur. Il peut être appliqué à diverses industries telles que les voitures intelligentes, les maisons intelligentes et la signalisation numérique pour contrôler différents appareils. Il peut également garder les écrans propres et à l’abri des germes ou des bactéries.

Smoothy (https://smoothy.co/)

« Smoothy » est une application de chat vidéo de groupe accessible à huit personnes à la fois. Ce qui rend Smoothy plus spécial, c’est que le chat vidéo démarre en mode silencieux lorsque l’appel est connecté pour la première fois, ce qui permet aux utilisateurs de répondre à l’appel à tout moment et n’importe où. Une fois que les utilisateurs ont leurs avatars, l’AR Emoji peut refléter les expressions faciales et les mouvements en temps réel, ce qui rend les appels vidéo plus amusants.