CES 2020 : Samsung dévoile le futur de la TV 8K, avec sa QN50TS 8K QLED

Bienvenue en 2020, l’ère de la TV 8K. Et comment résister au QN50TS 8K QLED de Samsung ? La première chose que vous remarquerez à propos de cette TV 75 pouces est qu’elle n’est presque constituée que d’un écran. Samsung a réussi à réduire les contours pour atteindre un ratio écran / corps de près de 99%. Elle ne mesure en plus que 15 mm d’épaisseur. Bien qu’il reste vrai qu’il n’y a absolument aucun contenu 8K à regarder sur votre nouvelle télé 8K, ce Q950 est à l’épreuve du temps, et Samsung dit travailler avec YouTube entre autres pour créer du contenu 8K à streamer. Pour l’instant, grâce à l’upscaling assisté par l’IA, le Quantum Processor AI 8K, il peut doper vos flux 4K et les rendre presque indiscernables de la résolution supérieure.

Ce sont également les capacités AI du téléviseur qui permettent un contrôle automatique de la luminosité dans votre salon, ainsi qu’un suivi audio basé sur les objets pour une expérience sonore en surround total, avec l’audio tracking sound +. A la clé : une spatialisation du son en fonction de sa zone de provenance sur la dalle Et avec des haut-parleurs de chaque côté et des caissons (ou presque) au dos, ce Q950 est vraiment un monstre audiovisuel prêt à tout. Aucun mot pour l’instant sur le prix, mais attendez-vous à beaucoup de zéros avant la virgule… On sait juste que ce téléviseur QLED 8K sera disponible en France en trois dimensions : 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces.