CES 2020 : Quand Mercedes rencontre Avatar…

Le constructeur allemand a imaginé véhicule futuriste tout droit inspiré du monde d’Avatar, l’un des films cultes réalisés par James Cameron.

C’est une certaine vision du futur que la rédaction de Stuff a pu croiser dans les rues de Las Vegas et sur le stand de Mercedes Benz au CES : un concept-car futuriste bluffant réalisé en partenariat avec les équipes du film «Avatar», réalisé et imaginé par James Cameron.

Appelé «VISION AVTR», cet engin futuriste entend incarner tout ce que les concepteurs, ingénieurs et chercheurs de la marque allemande imaginent du futur de la mobilité.

Et au-delà d’un simple amas de métal et d’électricité, ils se penchent ici à un thème cher au réalisateur, d’ailleurs présent à Las Vegas pour l’occasion : l’interaction entre l’homme, la machine et la nature.

Ce concept AVTR est recouvert de 33 écailles rétractables, des « volets bioniques » selon Mercedes. Ils pourraient, tel un animal, être utilisés pour communiquer avec autrui.

La forme des roues s’inspire directement des emblématiques graines de l’arbre des âmes découvertes dans le film sorti en salles en 2009. Grâce à ces quatre roues, ce concept-car peut se déplacer horizontalement mais aussi sur les côtés.

A l’intérieur, place à l’interconnexion machine-homme. Tels les Na’vi liant leurs mèches de cheveux aux âmes de Pandora, le maître de cet AVTR devrait poser la paume de sa main pour démarrer le véhicule et en afficher les fonctions. « La voiture reconnaît le rythme cardiaque et la respiration du conducteur humain ; ainsi l’homme et la machine fusionnent littéralement », a détaillé lors de la présentation Ola Källenius, le PDG de Mercedes-Benz.

Ici, pas de volant, tout est autonome. Par ailleurs, ce véhicule est présenté comme « durable » par la marque à la couronne : le cœur de sa batterie serait en graphène, afin de ne pas avoir recours à des minerais rares, dont l’extraction est très polluante.

Quant au prochain film Avatar, que ce concept car sert également à annoncer, il faudra patienter jusqu’en 2021 pour pouvoir l’admirer sur grand écran, alors qu’il était prévu… en 2016 !