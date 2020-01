CES 2020 : Nikon dégaine un impressionnant Reflex D780

Cette année, au CES, on ne parlait pas uniquement de téléviseurs géants (bien que ce soit à l’ordre du jour)… Nikon a aussi annoncé deux appareils très intéressants lors de ce CES. D’abord le D780, un reflex numérique plein format, successeur du D750 et similaire à l’excellent Nikon Z6 pour un certain nombre de fonctionnalités. En mode Live View, vous obtenez une détection de phase sur capteur de 273 points, vous prenez 12 images par seconde en mode silencieux comme en mode Live View. Les performances vidéo permettent aux vidéastes en herbe de filmer en 4K à 30 im/s



Nikon a également annoncé le P950, un appareil photo bridge qui ressemble beaucoup à son prédécesseur, avec un zoom optique 83x, mais avec des améliorations substantielles, comme la prise de vue en 4K et le format RAW. Ce Coolpix P950 est un appareil photo robuste doté d’un super-zoom et d’une multitude de fonctionnalités qui facilitent la prise de vue de sujets éloignés. Ainsi, est-il possible de créer de superbes clichés en gros plan et des vidéos 4K d’une netteté remarquable. Avec son incroyable portée, il est idéal pour les photographes passionnés d’animaux, ou les amateurs d’avions et d’astrophotographie. Le zoom optique 83× offre une plage de focales allant de 24 à 2000 mm, tandis que la fonction Dynamic Fine Zoom 166× étend numériquement le zoom jusqu’à 4000 mm.

Le Nikon D780 sera disponible fin janvier 2020 pour 2 499 €.

Le Coolpix P950 sera disponible en février 2020 pour 899 €.