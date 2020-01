CES 2020 : Le tout premier Chromebook Galaxy de Samsung est ultra-fin, puissant et beau à se damner

Samsung a présenté son tout premier Chromebook Galaxy (999 $) au CES 2020, et c’est une tuerie. C’est le Chromebook Samsung le plus fin jamais sorti avec seulement 9,9 mm d’épaisseur. Mais malgré son design ultra mince, il devrait être capable de résister à l’usure de la vie professionnelle grâce à une coque en aluminium durable en « Fiesta Red » éclatant ou « Mercury Grey » plus subtil. Côté technique, il intègre un écran tactile AMOLED 4K13,3 pouces, le dernier processeur Intel Core i5 de 10e génération, prend en charge le Wi-Fi 6, avec jusqu’à 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Ajoutez à cela un stylet intégré, un scanner d’empreintes digitales et une paire de haut-parleurs stéréo.