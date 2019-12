CES 2020 : Hyundai présentera un engin volant personnel

Engins volants personnels, véhicules à usage spécial et plate-forme multimodale seront connectés pour faciliter la vie des « navetteurs »… Hyundai va présenter au CES Las Vegas 2020 (Consumer Electronics Show) sa vision de la ville de demain.

Hyundai y dévoilera son premier concept d’engin volant personnel, s’inscrivant dans le cadre de la mobilité urbaine aérienne. L’utilisation de l’espace aérien devrait contribuer à alléger la congestion du trafic routier et à redégager du temps de qualité pour les « navetteurs ».

La vision de Hyundai s’exprimera également via un véhicule autonome. Ce concept ultra personnalisable en taille et en usage (transport de personnes et de marchandises) devrait offrir des possibilités infinies allant au-delà du simple moyen de transport.

Ces deux solutions de mobilité intelligente se retrouveront sur une plate-forme multimodale, qui sera implantée dans les villes de demain et servira également d’espace communautaire.