CES 2020 : Digitsole et Ubisoft donnent le coup d’envoi aux lapins crétins

Digitsole, startup innovante et pionnier des technologies pour chaussures et semelles connectées, présent ses dernières innovations au CES 2020. La jeune pousse a développé PodoSmart, une solution d’analyse des paramètres de marche, qui permet de détecter les troubles de la mobilité et d’aiguiller les kinésithérapeutes, médecins du sport et podologues dans leurs diagnostics.

L’équipe Digitsole présente la nouvelle version de PodoSmart et un nouveau prototype de jeu à contrôle de mouvement, développé en partenariat avec Ubisoft. “Nos semelles intègrent des algorithmes d’IA qui détectent le mouvement des pieds des joueurs, afin de marquer des buts en utilisant nos semelles intelligentes”, explique Arnaud Buffard, CMO chez Digitsole.

Digitsole et Ubisoft ont intégré les personnages imprévisibles et chaotiques des Lapins Crétins d’Ubisoft dans un jeu de tir au but pour mettre en avant la technologie de contrôle du mouvement. Ubisoft est notamment le créateur de la franchise Just Dance, un phénomène mondial du divertissement qui intègre les commandes de mouvement, qui en est à sa 10e année avec une communauté de plus de 120 millions de joueurs. “Pour Ubisoft, le monde est un terrain de jeu “, a déclaré Déborah Papiernik, Directrice du Développement des Affaires et des Alliances Stratégiques chez Ubisoft. L’ajout de trackers intégrés dans la semelle représente une opportunité de créer une nouvelle expérience ludique qui répond à un besoin réel : l’exercice physique partout et pour tous. »