CES 2020 : des Panneaux Lumineux Unifiés pour Nanoleaf

Nanoleaf profite du CES pour annoncer une toute nouvelle gamme de produits pour maisons connectées : la Gamme Intelligente Nanoleaf, véritable système d’éclairage intelligent. En plus de cette nouvelle gamme, Nanoleaf annonce une nouvelle ligne de panneaux, un an après le lancement des Nanoleaf Canvas : les Panneaux Lumineux Unifiés, pour encore plus de liberté de création.

L’objectif de Nanoleaf est de créer un système d’éclairage qui facilite le quotidien des consommateurs, en apprenant à anticiper leurs besoins.

La Gamme Intelligente Nanoleaf offre ainsi le système d’éclairage le plus intelligent pour la maison. Tellement simple, que l’on dirait de la magie !

Cette gamme apprend les habitudes des habitants de la maison afin de pouvoir répondre à leurs besoins, de manière intuitive et naturelle.

La Gamme Intelligente Nanoleaf se compose d’un ensemble de différents produits (interrupteur, ampoule, bouton et pont de connexion) qui fonctionnent les uns avec les autres. Le système évolue et devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure du temps. Grâce à une combinaison de technologies intelligentes d’apprentissage, de détection de mouvements, de luminosité et de planification, Nanoleaf va optimiser l’automatisation de l’éclairage de la maison pour s’intégrer parfaitement à la vie des habitants. « Nous pensons qu’une maison connectée devrait être comme cela : tellement intuitive qu’elle sait tout simplement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin » explique Gimmy Chu, l’un des fondateurs de Nanoleaf.

« Imaginez que vous rentrez chez vous après une longue journée, avec des sacs de courses et aucune main libre pour allumer la lumière. Grâce à la Gamme Intelligente, les lumières s’allument automatiquement dès que vous franchissez le seuil de la porte. A 23 heures, les lumières commencent à diminuer, juste avant l’heure d’aller se coucher. Ensuite, le matin, elles s’allumeront petit à petit dès 7 heures pour vous aider à démarrer votre journée en douceur. La Gamme Intelligente Nanoleaf sait quand et où vous avez besoin de lumière ».

Les Panneaux Lumineux Unifiés : Les Nanoleaf Hexagones

Nanoleaf annonce également sa toute nouvelle gamme de panneaux lumineux connectés : les Panneaux Lumineux Unifiés. Ces derniers offrent une liberté totale aux utilisateurs ! Toute la gamme de Panneaux Lumineux Unifiés sera interconnectable, même avec les autres formes de panneaux qui seront lancées courant 2020 et 2021.

Les Hexagones lumineux seront les premières formes de la gamme. Ils vont offrir aux utilisateurs une liberté totale de création afin de réaliser le design de leur choix, que ce soit des formes géométriques abstraites ou des formes plus travaillées. Avec 6 faces connectables, les Hexagones invitent les utilisateurs à se servir de leur imagination pour créer le design de leur rêve !

Ces derniers sont tactiles, avec une conception plus épurée. Ultra-minces, donnant l’impression de flotter au mur une fois installés. Chaque Hexagone aura également des coins sombres minimisés, pour plus de couleurs et de lumières et un contrôleur modulaire élégant, pour une conception la plus transparente possible. Un système de montage amélioré permet enfin d’éviter tout dommage au mur, et facilite l’installation des panneaux.