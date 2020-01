Dell semble avoir beaucoup à nous annoncer au CES, notamment son nouveau XPS 13. Cet ordinateur portable devrait être mis à jour avec un écran 16:10 et pratiquement aucun cadre sur aucun de ses quatre côtés. Et malgré un écran plus grand de 13,4 pouces, il est plus petit et plus fin que son prédécesseur, ainsi que 25% plus lumineux. Toutes les configurations offriront des processeurs Intel Core de 10e génération. On attend aussi de découvrir à Las Vegas le Latitude 9510 et le Cinema Guide…