CES 2020 : de nouveaux PC Rog Strix pour Asus

A l’occasion du CES 2020, ASUS dévoile ses nouveautés ROG Strix, les ordinateurs de bureau Strix GA15 et GT15, alliance de la performance et de la transportabilité.

Ils portent le gaming et le streaming à leur apogée, entre carte graphique NVIDIA GeForce allant jusqu’à la version RTX 2070 SUPER pour des fréquences de rafraîchissement élevées sur les jeux AAA et/ou en tournoi eSports,

Pour une maîtrise complète du multitâche ces nouveaux processeurs donnent encore plus de rapidité dans le cadre d’un usage multitâche et de la création de contenus. Le châssis profite d’un système de refroidissement efficace pour des performances plus élevées ; boîtier facile à transporter pour plus de praticité au quotidien.

Ces ordinateurs de bureau surpuissants arborent tous les essentiels du gaming ainsi qu’un format facilement transportable. Avec leur format compact, ces nouveaux PC de bureau gaming de la série Strix sont équipés de processeurs nouvelle génération capable de prendre en charge avec une simplicité déconcertante les jeux les plus avancés, les streamings et le multitâche. Chaque boîtier ne pèse que dix kilogrammes et leur poignée de transport permet à l’utilisateur d’emporter partout avec eux leur meilleure arme de combat.

Leur design exclusif pensé pour un refroidissement efficace contribue à offrir au joueur une expérience unique en LAN Party, tournoi, etc.Les nouveaux ordinateurs de bureau ROG Strix GA35 et ROG Strix GT35 pour le gaming, offrent des performances de haut vol pour les compétitions de eSports les plus ardues. Les ROG Strix GA35 et GT35 sont des PC de bureau gaming offrant une expérience de jeu fluide même lors des parties les plus acharnées. La flexibilité qu’ils proposent permet de lancer des streams et développer des jeux de qualité. Les joueurs ont besoin d’une puissance graphique exceptionnelle pour maintenir un niveau de performances constant lors d’une partie ainsi que pour réaliser des effets visuels ultra-réalistes qui approfondissent la sensation d’immersion au coeur des jeux AAA. C’es PC fixes Strix intègrent une carte graphique ROG Strix allant jusqu’à la version RTX 2080 Ti. Le ROG Strix GA35 est équipé d’un processeur pouvant aller jusqu’au AMD Ryzen 9 3950X possédant jusqu’à 16 coeurs. Disponible prochainement, le ROG Strix GT35 intègre quant à lui un processeur Intel Core 10e génération.