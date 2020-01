CES 2018 : Evo 2, le premier drone 8K pliable au monde

Lorsque vous pensez aux drones grand public, les premiers noms qui vous viennent à l’esprit sont probablement DJI, Parrot et Skydio. Autel Robotics, cependant, veut changer cela avec le lancement de sa nouvelle série de drones pliables Evo 2. Cette gamme comprend trois drones : l’Evo 2 standard, l’Evo 2 Pro et l’Evo 2 Dual. Les trois promettent jusqu’à 40 minutes de temps de vol, offrent une vitesse de pointe de 72 km/h, une portée énorme de 9 km et une évitement d’obstacles omnidirectionnelle grâce à une toute nouvelle configuration comprenant 12 capteurs de vision par ordinateur, 2 capteurs de sonar et 2 LED phares d’atterrissage.

En ce qui concerne les caméras, cet Evo 2 a été équipé d’un capteur 8K capable de saisir des images fixes de 48 MP. L’Evo 2 Pro embarque un appareil photo 1 en 6K avec une ouverture réglable de f / 2,8 – f / 11. Autel n’a pas encore confirmé ni prix ni date lancement.