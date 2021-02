Ce concept phone signé Xiaomi représente le futur proche

Le dernier concept de smartphone de la société qui monte qui monte propose un écran qui s’enroule parfaitement autour des quatre côtés du combiné, ce qui a conduit Xiaomi à le surnommer l’écran « cascade ». Selon le fabricant, fabriquer un panneau de verre avec quatre courbes nettes est un processus extrêmement délicat qui consiste à plier les côtés à une température de 800°C et à passer par dix procédures de polissage – et puis il y a le défi de le coller à l’écran.

Ce concept ne propose pas non plus de ports ou de boutons physiques, Xiaomi tablant sur des «alternatives plus élégantes» comme la technologie acoustique à écran flexible pour remplacer les haut-parleurs, les caméras sous-écran et les cartes eSIM.

Comme ce téléphone est un concept, nous ne nous attendons pas à ce qu’il entre en production après-main, mais tout comme sa technologie Mi Air Charge récemment dévoilée, cela montre bien ce qui nous attend sur les futurs appareils Xiaomi. On comprend mieux, maintenant, pourquoi le géant chinois arrive à débaucher des dirigeants de chez Samsung. Le vent de la mobilité connectée serait-il en train de tourner ?