Catalyst protège AirTags et Beats Studio Buds

Catalyst lance des étuis de protection totale pour AirTag et un étui étanche et résistant aux chutes pour Beats Studio Buds.



Catalyst présente ses Total Protection Cases pour AirTag, une solution complète qui permet de sécuriser facilement ses AirTag. Cet étui Catalyst est disponible en trois options de fixation : Hang-It, avec un porte-clés et un mousqueton à accrocher sur des sacs, des colliers pour animaux de compagnie, des clés; Clip-It, avec un clip sécurisé qui s’attache à des objets tels que des sangles et des lacets, et Stick-It, avec un dos adhésif amovible 3M qui adhère à presque toutes les surfaces.

Les étuis de protection totale pour AirTag sont étanches à 100 mètres, 100 fois plus étanches que l’appareil nu, et disposent d’une protection contre les chutes de norme militaire 810G garantissant que vos précieux sont toujours en sécurité.

“AirTag s’est avéré être le dernier grand succès d’Apple, 60% des clients Apple oayant commencé à utiliser ces trackers Bluetooth”, explique June Lai, PDG de Catalyst. « Nos étuis de protection totale pour AirTag permettent de sécuriser et garder en sécurité à peu près n’importe quoi, quel que soit votre mode de vie ou votre environnement. »



Catalyst présente également le boîtier étanche et résistant aux chutes pour Beats Studio Buds. Ces boîtiers sont fabriqués avec le même design incurvé monobloc emblématique qui a été inventé et appliqué aux AirPods Apple. Les étuis en silicone ont été adaptés pour s’adapter parfaitement aux Beats Studio Buds, avec des nervures d’étanchéité étanches qui assurent une protection étanche jusqu’à un mètre.

