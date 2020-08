Casio vintage ressort sa mythique montre calculatrice des années 80

Malgré les masques, place à une rentrée vintage, tendance années 80, avec Casio Vintage. La montre Casio calculatrice est de retour ! La CA-53 revient en force après sa première apparition dans les années 80, avec le nouveau modèle CA-53WF au look unique et rétro.

• Calculatrice à 8 chiffres permettant d’additionner, soustraire, multiplier et diviser

• Boitier et bracelet en résine, verre acrylique

• Chronomètre, alarme quotidienne, deuxième fuseau horaire

• Montre étanche

Casio CA-53WF, 39.90 €