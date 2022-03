CASETiFY dévoile une collection de protections durables et recyclées pour iPhone 13, 12 et 11

Cette nouvelle collection offre une protection fiable avec des produits fabriqués à partir d’une plus grande composition de matériaux recyclés et à base de plantes – pour un accessoire qui protège mieux le téléphone et la planète. En améliorant la protection et le design de ses produits phares, CASETiFY intègre de nouveaux matériaux et innovations dans ses étuis Impact Cases, fabriqués à partir d’un mélange exclusif de bioplastique d’origine végétale, qui désormais construit à partir de 65 % de matériaux durables.

La nouveauté est la nouvelle coque Impact Crush – un accessoire révolutionnaire constitué d’un mélange de plastique recyclé et de matériaux exclusifs provenant de coques de téléphone en fin de vie collectées dans le cadre du programme de recyclage de la marque, Re/CASETiFY récemment lancé par la marque. En partenariat avec TerraCycle, les étuis de téléphone ont une seconde vie grâce à un processus de fabrication qui réduit considérablement les émissions de carbone de 20 %. Le nouvel étui Impact Crush dispose également d’une protection à base de plantes qìtech 2.0. Cette dernière assure la protection contre les chutes jusqu’à 2 mètres de hauteur et dispose d’une compatibilité pour MagSafe et la recharge sans fil.

Enfin, les coques Ultra Impact Crush ont 4 coins pare-chocs supplémentaires qìtech 2.0 à base de plantes. Ces nouvelles coques sont fabriquées à partir d’un mélange exclusif de boîtiers de téléphones recyclés et de matériaux durables, recouvert d’un revêtement antimicrobien DEFENSiFY, fabriqué en toute sécurité pour être 100% sans BPA.