Cardo Systemes présente son Packtalk Outdoor

Cardo system est le pionnier dans le développement et l’introduction des casques Bluetooth pour les motards depuis 2004. Sa dernière innovation de la marque, le Packtalk Outdoor, d’ores et déjà perçu comme l’intercom le plus avancé du monde

Il intègre toutes les nouvelles technologies dans un design épuré et une interface facile à utiliser pour l’expérience de communication la plus fluide du marché. Parlez à vos amis et à votre famille en toute simplicité et partagez votre enthousiasme quelle que soit votre activité : VTT, escalade, trail, randonnée, mais aussi kite surf puisque la Packtalk outdoor est étanche. Connectez le Packtalk Outdoor Via Bluetooth à votre téléphone et répondez à des appels téléphoniques ou écoutez votre musique préférée, tout en gardant votre téléphone dans votre poche.

Deux options de montage permettent une installation rapide et facile que vous portiez un casque ou non, ce qui vous permet de l’utiliser 365 jours par an, dans toutes vos activités outdoor ! Communiquer avec son groupe d’ami n’aura jamais été aussi simple grâce à e système qui permet d’établir une connection simultanée avec 15 personnes, jusqu’à 1 km entre chaque appareil, résistant à l’eau et au froid (jusqu’à -20°C).