Capturez les meilleurs moments du quotidien avec la DJI Pocket 2

DJI lance la DJI Pocket 2, sa nouvelle caméra vidéo 4K stabilisée, la plus compacte et la plus performante de sa catégorie. À la fois intuitive et facile d’utilisation, la DJI Pocket 2 offre une expérience exceptionnelle, avec notamment le « Bundle Créateur », doté d’une multitude d’accessoires pouvant s’adapter à toutes les envies et toutes les situations comme enregistrer des moments magiques aux sports d’hiver ou simplement pérenniser des moments chaleureux en famille !

Grâce à ses performances complètes dans un format ultra portable et léger, la DJI Pocket 2 devient la caméra du quotidien idéale à glisser dans votre poche ou votre sac. Avec une caméra 4K, un capteur plus grand et un objectif plus large, la DJI Pocket 2 fournit une qualité d’image améliorée en mode vidéo et photo par rapport à sa première version. Les créateurs peuvent se rapprocher de leur sujet grâce à la toute nouvelle fonction de zoom. Verrouillez et suivez des sujets en mouvements encore plus vite et plus précisément avec un système de mise au point supérieur. Le nouveau système audio DJI Matrix Stereo fournit un enregistrement du son clair et net, et les modes de prise de vue permettent de créer du contenu attrayant en quelques clics.

Un vlog ? Une insta story ? Une IGTV ? Un réel ? Un clip ? Ou simplement une vidéo dont vous aimeriez vous souvenir toute votre vie ? Tout type de contenu peut être enregistré au sein de la DJI Pocket 2 ! Cette caméra peut également être utilisée en tant que caméra stabilisée seule connectée à votre appareil mobile avec un adaptateur pour smartphone ou à distance avec les accessoires sans fil pour un meilleur contrôle de la caméra. Pratique pour tous les aficionados des vidéos nettes et stabilisées !

La DJI Pocket 2 est disponible à l’achat à partir du 31 octobre sur store.dji.com et auprès de nos partenaires agréés. La DJI Pocket 2 est disponible sous deux options. La DJI Pocket 2 comprend un mini joystick et un support trépied (1/4″) au prix de 369 €. Le Bundle Créateur DJI Pocket 2 comprend un mini joystick, un support trépied (1/4”), un objectif grand angle, un micro sans fil avec bonnette anti-vent, une poignée multi-usage et un mini trépied, au prix de 509 €.