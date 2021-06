Canyon présente le Pathlite:ON

La marque allemande dévoile cette année le Pathlite:ON, un vélo e-trekking à la position de conduite agréable et ausolide cadre en aluminium. Légère (2,6kg), puissante et facile à retirer pour une recharge aisée, sa batterie Powertube 500 Bosch intégrée permet une autonomie de 100km et 200km sur un vélo à double batterie. Equipé des feux Supernova, le Pathlite:ON peut tracter sans problème une remorque Croozer, parfaite pour le transport des enfants, des animaux domestiques ou des marchandises. La gamme se compose au total de cinq modèles :

Pathlite:ON 6 : Dynamique et efficace, le Pathlite:ON 6 est le VAE tout-chemin idéal pour aller au travail, comme en randonnée le week-end. (Autonomie : 100km et Poids : 21.3kg – 2899 euros)

Pathlite:ON 7 : Se démarquant par son look sobre, son puissant moteur et sa batterie longue durée, le Pathlite:ON 7 offre des performances adaptées au e-tourisme. Que ce soit pour une randonnée d’une semaine ou pour explorer les alentours, ce vélo est à l’aise en toutes circonstances. (Autonomie : 100km et Poids 24.2kg – 3399 euros)

Pathlite:ON 8.0 : Ce modèle hybride électrique a tout pour plaire : un énorme rayon d’action grâce à une double batterie, de nombreuses caractéristiques spéciales et une maniabilité dynamique, mais stable. Ce vélo est prêt pour des sorties de plusieurs jours et des balades rapides en ville. (Autonomie : 200km et Poids : 27.04kg – 3899 euros)

Pathlite:ON 8 : Avec une autonomie impressionnante, une esthétique soignée et des caractéristiques innovantes, le Pathlite:ON 8 est aussi élégant qu’efficace. Une fois équipé de ses deux batteries (1000 Wh), il nous emmènera partout où l’on souhaite (Autonomie : 200km et Poids : 27.57kg – 3999 euros)

Pathlite:ON 9.0 : Le modèle haut de gamme de la famille Pathlite:ON est équipé d’un moteur puissant, d’une double capacité de batterie, d’un design épuré et d’une série de caractéristiques de conception haut de gamme. (Autonomie : 200km et Poids : 27.5kg – 4999 euros)

Le Pathlite:ON est disponible sur www.canyon.com/fr-fr