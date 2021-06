Canyon Precede:ON, le vélo électrique urbain parfait

Nous avons essayé le dernier né de chez Canyon, un nouveaux vélo électrique urbain, le Precede:ON, demi frère du Commuter:ON. Ses atouts : un look sympa, un moteur efficace et des équipements intégrés.

Ce Precede:ON est un VAE doté d’un cadre élégant en carbone et au moteur puissant, qui a remporté d’ailleurs le German Design Award 2021. Avec un puissant moteur Bosch et une batterie intégrés au cadre, tout comme le cockpit, le Precede:ON rend la circulation en ville plus rapide et facile.

L’équipement de ce vélo comprend d’origine un système d’éclairage Supernova, de

solides garde-boue en aluminium, mais aussi une béquille et un porte-bagage robuste doté d’un système d’attache : pratique pour affronter la ville au quotidien.

Du haut de ses roues de 27.5 pouces, ce VAE embarque un moteur Bosch délivrant un couple maximal de 85 Nm. Avec sa batterie de 500 Wh, la marque annonce du coup une autonomie maximale de 100 km que nous avons quasiment vérifié au quotidien. Bien sûr tout dépend du mode d’assistance que vous aurez sélectionné entre Eco, Tour, Sport et Turbo. En mode Eco, nous avons dépassé les 100 km, mais fait deux fois moins de distance en mode Turbo. Rien de plus normal en soi !

En l’absence de suspension, évitez de quitter l’asphalte avec, même si les freins à disque hydrauliques sont vraiment performants. L’affichage Bosch Kiox intégré sur le guidon en carbone vous permet de suivre la vitesse, l’autonomie restante, les caractéristiques de navigation et la planification d’itinéraire.

Côté pratique, le Precede:ON possède des freins à disque Canyon GP0164, une selle Royal Essenza, un porte-bagages pour 25 kilos de charge. A l’usage, les poignées Ergon sont vraiment confortables, la selle Selle Royale Fizik Essenza plutôt sympa. La tige de selle est elle aussi en carbone et lumière Supernova Mini 2 Pro ultra puissante (avec même deux intensités au choix) : pratique tant pour se signaler que pour éclairer la route.

Les Precede:ON 8 et 8 ST sont à 4299 euros et le Precede:ON 9 et 9 ST à 4999 euros.