Canyon dégaine ses Commuter:ON et Precede:ON

N°1 mondial de la vente directe, Canyon fait partie des marques les plus innovantes de l’industrie du cycle. lle propose deux nouveaux vélos électriques urbains : le Commuter:ON et le Precede:ON. Grâce à des moteurs efficients, des équipements intégrés et un design dynamique, ces deux modèles facilitent la circulation en ville.Extension de la gamme Commuter, le Commuter:ON ( à partir de 3299 euros) a un design classique décliné en trois coloris et deux types de cadre en aluminium (cadre berceau et cadre traditionnel). À 17,2 kilos en taille M (batterie amovible incluse), le vélo peut facilement prendre place dans les transports publics ou être porté dans les étages d’un immeuble. Un poids inférieur à la moyenne et à donc à ses concurrents.

Il bénéficie d’un système électrique Fazua Evation, léger et compact, qui fournit une batterie de 250 Wh pour une autonomie de 75 kilomètres. Le Commuter:ON est équipé d’une transmission Shimano XT à 12 vitesses et de freins à disque hydrauliques Shimano MT200. À l’avant, la lumière LIGHTSkin Ultra Mini éclaire la route tandis que le système Supernova E3 Tail Light 2 situé à l’arrière signale sa présence aux autres usagers. L’éclairage tire son énergie de la batterie. Un écran intégré s’ajoute à ce Commuter:ON, tout comme la selle Canyon Sport Saddle EP1249, un porte-bagages arrière capable de supporter un poids de 15 kilos maximum.

Le Precede:ON est le vélo du futur. Les designers et ingénieurs de Canyon ont recherché la fonctionnalité maximale pour un usage quotidien, avec un design particulièrement élégant. Grâce à son cadre en carbone, le Precede:ON a remporté le German Design Award 2021. Avec un puissant moteur Bosh et une batterie intégrés au cadre tout comme le cockpit, le Precede:ON rend la circulation en ville plus rapide et plus aisée, le tout avec style. Aucun câble ou gaine n’est visible.

L’afficheur Bosch Kiox et les leviers de frein intégrés, conçus en collaboration avec TRP, font de ce combiné une pièce unique en son genre. L’équipement comprend d’origine un système d’éclairage Supernova, de solides garde-boue en aluminium, une béquille et un porte bagage robuste doté d’un système d’attache rapide Ortlieb 3.1.

Le Precede:ON se dote aussi de freins à disque Canyon GP0164, d’une selle Royal Essenza, d’un porte-bagages limité à 25 kilos de charge, ainsi qu’un écran intégré capable d’indiquer la vitesse, l’autonomie restante, les caractéristiques de navigation et la planification d’itinéraire. Une remorque arrière peut également s’attacher au vélo.

Grâce à une courroie Gates et un système de transmission automatique, le Precede:ON 9 ne nécessite qu’un entretien minimum, tout en prouvant qu’une voiture n’est absolument pas nécessaire en ville. Le Precede:ON est équipé d’un cadre traditionnel ou d’un cadre berceau au choix. Il est disponible en deux versions. Le Precede:ON 8 et 8 ST sont tous deux proposés à 4299 euros, et le Precede:ON 9 et 9 ST à 4999 euros.